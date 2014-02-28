《全球重要经济事件一览表》--2月28日-3月7日

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2月28日(五)
苏黎世--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国货币政策发表演讲。(0900)
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦参加货币政策与金融稳定互动的讨论小组。(1515)
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国前财政部长鲁宾出席餐会(1700)。
华盛顿--卡托研究所(CATO Institute)举行“美联储100周年以及百年货币委员会”活动，美国国会联合经济委员会主席Kevin Brady出席(1700)。
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、日本央行政策委员会审议委员白井早由里出席讨论“全球非传统货币政策的沟通策略”。(1830)
雅典--希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)在股东年会度会议中发表讲话。(0800)
3月2日(日)
华盛顿--美国财政部长杰克卢在美国以色列公共事务委员会2014年政策研讨会发表演说。(2200)
3月3日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉为欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会致开幕词(1400)。
毕尔包--2014西班牙全球论坛：从稳定到成长。发言嘉宾包括：毕尔包市长Inaki Azcuna、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧元集团主席迪塞尔布洛姆、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)。
3月4日(二)
伦敦--英国央行副总裁Jon Cunliffe就欧盟讲话(1030)。
华盛顿--美国参议院金融委员会就费舍尔(Stanley Fischer)获提名为美国联邦储备理事会副主席及理事的任命案举行听证会；以及鲍威尔(Jerome Powell)和布雷纳德(Lael Brainard)获提名为美联储理事的任命案听证会。(1500)
纽约--经济教育委员会峰会。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与“美联储最新动态”讨论。(2115)
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。
3月5日(三)
墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥银行家协会讲话。(0000)
西雅图--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在西雅图大学的一场活动中对经济前景发表看法。(0130)
加拿大维多利亚--CMA/CGA/FMI联合研讨会(至3月6日)，主题为“金融可持续性与能源开发”。加拿大央行副总裁穆雷将担任主讲人。
华盛顿--美国联邦储备理事会发表经济褐皮书。(1900)
伦敦--英国央行货币政策会议(至3月6日)。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率。
3月6日(四)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利出席一场由华尔街日报及道琼斯主办的研讨会。(1315)
伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就“经济及货币政策前景”发表演讲。(1800)
华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治城大学对经济前景发表演说。(2300)
伦敦--美国联邦储备理事会(美联储/FED)前任副主席里芙琳(Alice Rivlin)发表演说，主题为“美国及欧盟的经济困境：下一步是什么？”
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威科技大学发表讲话。
伦敦--英国央行公布利率决定。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后将公布利率决定及举行记者会。(1245)
3月7日(五)
休斯顿--前美联储主席贝南克在2014 HIS剑桥能源(CERAWeek)周大会讲话。(1730)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利向社区和商业领袖讲话，主题为经济和当地局势。(1700)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯对众议院经济常务委员会提供证词。(2230)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 张明钧)