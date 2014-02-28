《全球重要经济事件一览表》--2月28日-3月7日

国际油市：越南和卡塔尔买盘支撑柴油现货价差

路透新加坡4月28日 - 贸易商表示，越南和卡塔尔的现货购买周五支 撑柴油现货价差。 一位知情人士表示，卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)已经通过私 下谈判买入一艘柴油和航煤船货。 还不清楚该公司购买了多少。消息人士还表示，这些船货可能正在从 中东地区卖出。 卡塔尔在本月意外关闭了一座凝析油分离塔，贸易商称这影响了航煤 出口。 行业消息人士称，越南Petrolimex以每桶升水约0.90美元的价格，买 入3.5万吨船期5月的500ppm柴油。 一项招标文件显示，Petron Malaysia正在求购最多104万桶2017年7月 1日-2018年6月30日的航煤。 其在求购每季度至少两艘各8万吨的航煤船货。 贸易商称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (M RPL) 求售一艘6月中旬船期的航煤船货。 贸易商表示，地区航煤供给仍然充足，使得航煤较柴油升水长期处在 负值。