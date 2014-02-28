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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 09:05 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月28日-3月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月28日(五)

伦敦--拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics在伦敦政经学院参加拉脱维亚使用欧元的讨论会。(1830)

蒙德维的亚--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之访问乌拉圭。

菲律宾马卡蒂市--菲律宾央行总裁泰谭柯在一场经济论坛中发表演说。(0100)

波哥大--哥伦比亚央行举行货币政策会议，投票决定是否开始升息(0600)。

卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定(1000)。

3月3日(一)

毕尔巴鄂--西班牙全球论坛2014：从稳定到增长。发言者包括：毕尔巴鄂市长Inaki Azcuna、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、以及西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)。

3月4日(二)

麦纳麦--欧洲货币-海湾合作委员会(GCC)金融论坛(至3月5日)。巴林央行总裁H.E. Rasheed Mohammed Al Maraj发表主题发言。

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。

华沙--波兰央行货币政策委员会举行会议。(至3月5日)

3月5日(三)

墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥银行家协会发表演说。(0000)

新德里--印度财长齐丹巴南与公有银行业负责人会面，检视银行恶化资产规模、信贷增长和财务状况。

圣地亚哥--智利银行将公布2月议息会议记录(1130)。

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策会议(至3月6日)

3月6日(四)

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在福林2014大会就“经济政策的陷阱与机遇”讲话。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

3月7日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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