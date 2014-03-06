《香港报摘》--其他报纸重要消息3月6日

* 明报：

--内地酱油老字号老恒和不久前来港上市受热捧，创办126年的本港百年酱油老字号品牌李锦记，却一直未有动静。李锦记第四代传人李惠中表示，没想过上市，因为觉得「上市等同卖盘」，坚持家族营运，并强调不担心未来业务扩张会有资金问题。

--再有内地企业借壳来港上市，据联交所资料，老牌印刷商昌明控股 上周获深圳手提电话、电脑显示屏生产商伟禄集团董事长林晓辉夫妇入股，斥资逾2.3亿元收购昌明逾五成股权。

* 星岛日报：

--金管局总裁陈德霖任期即将届满，他的去留一直惹来市场关注。身兼行政会议成员的港区人大代表史美伦昨天却公开力撑，认为陈德霖应该连任。

* 苹果日报：

--保利文化 暗盘表现神勇，惟其他正在排队等候上市的新股则未见受到热烈追捧。当中在内地经营主题公园的大连海昌 再次被投资者嫌弃，孖展继续被「抽飞」，超购倍数由上周最高的18.9倍跌至仅得约1倍。

* 东方日报：

--去年一级核心资本比率轻微扩阔的渣打集团 有意发债，该集团亚洲区行政总裁白承睿透露，集团目前正寻求监管机构及股东批准在日后发行额外一级资本债券。

--香港电讯 并购CSL的计划，仍有待通讯局的审批。数码通 总裁黎大钧昨日重申，虽然集团不反对有关并购，但认为港府有责任从下游规管入手，防止香港电讯透过并购获得不公平市场优势。

* 大公报：

--领汇 正陆续翻新旗下街市，并锐意打造「八达通街市」，物业管理及营运总监胡志平昨日表示，正大力鼓励街市商户使用八达通收费，不排除承担部分租机费，或与八达通公司探讨降低手续费的可行性。

* 文汇报：

--香港工业总会主席刘展灏昨出席活动时表示，欧美市场在圣诞及新年等传统消费旺季过后，工厂订单减少属正常情况，预料本港出口情况将在第二季度转好，回复正常水平，今年出口增长可达8%至9%。（完）