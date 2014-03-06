《香港报摘》--其他报纸重要消息3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 明报：
--内地酱油老字号老恒和不久前来港上市受热捧，创办126年的本港百年酱油老字号品牌李锦记，却一直未有动静。李锦记第四代传人李惠中表示，没想过上市，因为觉得「上市等同卖盘」，坚持家族营运，并强调不担心未来业务扩张会有资金问题。
--再有内地企业借壳来港上市，据联交所资料，老牌印刷商昌明控股 上周获深圳手提电话、电脑显示屏生产商伟禄集团董事长林晓辉夫妇入股，斥资逾2.3亿元收购昌明逾五成股权。
* 星岛日报：
--金管局总裁陈德霖任期即将届满，他的去留一直惹来市场关注。身兼行政会议成员的港区人大代表史美伦昨天却公开力撑，认为陈德霖应该连任。
* 苹果日报：
--保利文化 暗盘表现神勇，惟其他正在排队等候上市的新股则未见受到热烈追捧。当中在内地经营主题公园的大连海昌 再次被投资者嫌弃，孖展继续被「抽飞」，超购倍数由上周最高的18.9倍跌至仅得约1倍。
* 东方日报：
--去年一级核心资本比率轻微扩阔的渣打集团 有意发债，该集团亚洲区行政总裁白承睿透露，集团目前正寻求监管机构及股东批准在日后发行额外一级资本债券。
--香港电讯 并购CSL的计划，仍有待通讯局的审批。数码通 总裁黎大钧昨日重申，虽然集团不反对有关并购，但认为港府有责任从下游规管入手，防止香港电讯透过并购获得不公平市场优势。
* 大公报：
--领汇 正陆续翻新旗下街市，并锐意打造「八达通街市」，物业管理及营运总监胡志平昨日表示，正大力鼓励街市商户使用八达通收费，不排除承担部分租机费，或与八达通公司探讨降低手续费的可行性。
* 文汇报：
--香港工业总会主席刘展灏昨出席活动时表示，欧美市场在圣诞及新年等传统消费旺季过后，工厂订单减少属正常情况，预料本港出口情况将在第二季度转好，回复正常水平，今年出口增长可达8%至9%。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。