港报财经评论：下月变数多，要打醒精神--经济日报2月28日

下月变数多，要打醒精神/林瑞芬

腾讯 又跨过600港元关，昨最高618港元，加上，央行出口术维稳，推动恒指升1.74%至22,828；成交731亿港元。A股牛皮，港股昨升势佳，有点感意外！结算过后，又是新一个月，3月来讲，主要焦点是两会，两会前大市尚可，但之后就要看细节。到3月中旬，则要提防中国内地又逢季结炒作流动性例牌紧预期，3月港股的变数预期较大，睇位行事！应对3月，投资宜谨慎，打醒十二分精神！

技术层面论，恒指昨虽轻微上穿50天线22,600，但恒指2月初筑底反弹后，至今反弹高位22,866，略高于由去年12月高位24,111回落到今年2月低位21,197累计下跌2,914点的0.5倍反弹目标，但又未及0.618倍的反弹目标。发力的蓝筹主力，集中腾讯及中石化 有特别利好元素的个股，其他的持久性上升动力仍欠奉。加上，国指仍大大低收于50天线10,181下，昨收报9,957，能否协助恒指大升的技术面仍存疑。

诸如已被银行业主动辟谣房地产项目贷款暂停事宜，但内房股仍然脚软软，中国海外 、世茂房地产 昨又回挫1.4%及2.5%，正如周初指周一市场对内房股的反应最真，早市已有国泰君安分析员深入了解事件确认个别事件，且3月后会重启，但内房股反应仍然像惊弓之鸟，其实侧面折射市场对内房、内银这类股的风险偏好，认为太高，一有风吹即散水。投资者还是小心观察，恒指可否重拾23,000关口。

昨午港股虽算醒神，不过近周利空中资股的消息浪接浪，如兴业银行暂停房地产夹层融资，又放出杭州市郊楼盘降价消息，又有央行进行正回购，近2周回笼资金逾2,600亿人民币，还有人民币于周三前连续6日贬值，冲着两会前试探市况强弱度。

又据彭博社报道，中国信贷市场指标正触发警报，银行间相互借贷愈发谨慎，同时投资者倾向于更安全的国债。两年期国债和同期利率掉期（衡量金融压力的指标）息差在2月19日升至121个基点，为彭博社2007年有此资料以来最高。2日后，锁定3月期SHIBOR（短期银行间融资利率）1年时间的成本升至较基于再回购协议类似合约（repo）高出94个基点的水准，为8个月来新高。

股市大有山雨欲来风的境况，A股在周一及周二，又真的被冲击了下来，周三先企稳。3月说不定不看好的投资者，又伺机行事。不看好的投资者把握的时点，可能是趁3月季结，流动性例牌收紧，或两会过后憧憬真空期。(B05)

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风力设备股，今年前景俏/余少文

中国内地天气雾霾，引起领导人关注，要求加快大气污染治理力度，改善空气质素，故火电股前景不宜乐观，反而风力设备股有望高增长。A股昨日个别发展，沪升深跌，国企指数则承接上日升势并重上9,900点，全日升151点或1.5%，收报9,957点，成交额增加至143亿港元，是过去2周最多的1日，逾60%主板H股走高，又以内银股在最后1小时上扬，成为指数逼近10,000的功臣。而红筹指数升52点或1.3%，收报4,248点，成交额54亿港元。

随着近日不少报道提及“雾”锁首都，中国内地媒体表示，国家主席习近平要求加大大气污染治理力度，应对雾霾污染、改善空气质量的首要任务是控制PM2.5，要从压减燃煤、严格控车、调整产业、强化管理、联防联控、依法治理等方面采取重大举措，聚焦重点领域，严格指标考核，加强环境执法监管，认真进行责任追究。反映中国推动环保动了真格，也是下周举行全国两会要留意的议题。

中国要改善空气污染，燃煤电厂是首当其冲，因为中国内地70%发电量来自火电，去年12月发电量同比升8.3%至4,780亿千瓦时，是9月以来最高，市场已预期中国会加强对火电污染空气的控制，故火电股业绩回升或告一段落，相反风电、水电等股份则受追捧，故电力股会出现两极化走势。不管如何，中国要推动电力环保，不论是改造火电厂，还是兴建风电、水电或核电厂，都要加大相关投资，电力设备股会是最受惠。

中国电力企业联合会资料显示，中国内地电力投资自2010年开始回落后，近年变化不大，惟去年投资额升2.9%至7,611亿人民币，虽未回到2011年水准，但当中电网投资升6.4%至3,894亿人民币，投资额是近年最多，中国内地形容是超预期。相信领导人对环保的重视下，相关投资今年可继续增长，有助提升电力设备股的合同金额，尤其是风力等设备股。

彭博预测数字显示，哈尔滨电气 、东方电气 、上海电气 等2013年盈利会显着回落，2014年即使回升，也只有微量升幅而已，故预测PE变化不大。相反，彭博预测中国高速传动 去年盈利急跌、金风科技 去年盈利显着回升，两只风力设备股今年可以强劲增长，前者2014年每股盈利可回升至0.25港元，后者亦达0.24港元，预测PE回落至19倍和29倍，由于盈利增长空间较火电为主的设备股为高，故市场会接受预测PE较高的中传动和金风。由于前者已创1年高位，较金风强势，可以作为设备股首选。(B06)