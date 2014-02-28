港报财经评论：资金逆市觅奇葩--信报2月28日

资金逆市觅奇葩/习广思

人民银行真忙！连续多日正回购后，终于要出场解画，强调货币政策取向不变，暗示中国未打算收紧水喉，又表示近3个星期银行体系流动性宽松，说明流动性松紧不能决定股市走势，指数涨跌有其自身运行规律。果真呵护小投资者，人行罕有地就股市发言，难怪A股止跌。股市受落，内银股低位回稳，配合两会政策憧憬，中港股市短期有望再反弹，到3月中A股IPO重启后，投资者要小心提防。不过，人行的解画，其实也反映其强调中性政策立场含糊不清，令市场捉摸不定。

昨天是期指结算日，早段回稳兼转完仓后，午后大挟指数，恒指升幅扩大至390点，收报22,828点：大市成交额731亿港元。恒指在250天线见支持，并突破50天线，如此气势为3月开局，短期有望再弹多一会。不妨留意板块轮动，港股自1月中调整，濠赌股最先插水，

经过一个月调整后，恒指走不出上落局面，新能源、环保股及科技股率先收复失地，濠赌股金沙 回升，大市调整至此，才叫人乐观一点。蓝筹焦点落在腾讯 及中石化 身上。百度公布第四季纯利优于预期，手机业务增长快速，并预告第一季收入高过预期，美股盘后股价急涨，带动腾讯上涨，股价高收616.5港元。Facebook花190亿美元买WhatsApp备受争议，有用户笑言要尽早放弃WhatsApp，理由是要Zuckerberg衰收尾。姑勿论如何，WhatsApp的价值将影响微信的估值，估值计算有何谬误。至于中石化则继续炒作国企改革憧憬，系内子公司明显上升。

大市板块各有故事，多间内银澄清没停止批出房贷，惟内房股不升反跌。下周是内银股业绩高峰期，股价回稳，下周将主导大市方向。大市强势股离不开三大类，科网、医药及新能源，多类新能源股急升，华电福新 试新高，中传动 整固后再升10%，核电设备股亦见成交配合上升。无论是美股或A股，电动车概念炽热，比亚迪 率先上升，昨天中聚电池 午后急升30%，叫人为之侧目。

早两日提及索罗斯有兴趣买希腊股票及欧洲银行股，非但反映投资者对欧洲信心提高，也突显欧猪国摆脱危机后，成为资金流入的市场；相反，新兴市场持续疲弱，虽然未至于爆发大危机，股市亦不会崩溃，但政经不稳打击投资者信心，美国退市造成货币波动，亦引发资金持续流出，整体新兴市场似乎大势已去。(B02)

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日CPI左右圆汇/苏子

欧罗兑美元自上周二触及1.377美元高位，随后的5个交易天最高却只能触及1.3773美元水准，始终未能成功创出今年新高。到本周三，欧罗兑美元借助美国公布较佳的新屋销售数据，结果在美元的沽压大减下，成功跌破10天SMA支持及上周四的1.3684美元低位收市，使本来可以继续看高一线的良好势头一下子逆转过来！

由于目前市场上正充斥着大量看淡欧罗后市走势的投资者，因此，欧罗兑美元于本周三的下挫已几可肯定为这些欧罗不看好的投资者打下一枝强心针。目前已有一些货币分析员建议采取逢高建立欧罗兑美元短仓的策略，止蚀位则设在今年1.3775美元高位以上。市场上应有大量投资者会认同及非常放心地采取上述策略，故小心稍后汇价若继续表现反覆，始终未能顺着市场的看淡情绪进一步跌至更关键的100天SMA支持以下收市，相信欧罗兑美元最终定会向上作出重大突破，从而触发1.3775美元的今年高位以上的巨大止蚀买盘！

昨天欧洲市美元兑日圆曾跌至101.69日圆低位，此低位略为跌破100天SMA关键支持；但由于汇价在此关键支持附近却获得不俗的承接力，未见有更猛烈的沽盘把汇价顺势推低至上周初的101.36日圆低位以下，反映在今早日本公布市场极为关注的1月CPI通胀数据前夕，不少持有短仓的投机者均采取见好即收的策略，使汇价避免继续破关而下。

目前市场预期今早日本公布的1月核心CPI年率为1.3%，若数据结果较市场预期高，反映日本消费者于今年4月1日增加消费税前正积极消费，消费意欲十分旺盛，故相信较佳的通胀数据结果或令市场炒作日本央行暂时毋须加推刺激经济措施，而这有利日圆汇价在目前市场一片看淡声中转强，而美元兑日圆亦有较高机会顺利跌跛上周初的101.36日圆低位以下，随后朝着今年的100.73日圆低位及100日圆心理关口迈进。(B09)