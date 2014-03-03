《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月3日

路透上海3月3日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(3月1日-3月7日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 7年 固息国债 3/5-3/10 今年第三期七年品种二次续发 进出口行 至多60 3年 固息金融债 周一 至多60 2年 固息金融债 周二 至多70 5年 固息金融债 周三 国家开发银行 至多50 7年 固息增发债 周一 今年第三期七年品种增发债 至多50 2年 固息金融债 周二 国开行 至多320 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 今年第1-5期固息债增发 平安银行 90 10年 二级资本债券 周五 第5年末附有条件发行人赎回权 ======================================================================================= 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 1,080 1,080