版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 14:06 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月3日

路透上海3月3日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(3月1日-3月7日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部         280       7年      固息国债      3/5-3/10     今年第三期七年品种二次续发
    进出口行     至多60      3年      固息金融债      周一
                 至多60      2年      固息金融债      周二
                 至多70      5年      固息金融债      周三
    国家开发银行 至多50      7年      固息增发债      周一       今年第三期七年品种增发债
                 至多50      2年      固息金融债      周二
    国开行       至多320 1/3/5/7/10年 固息增发债      周四       今年第1-5期固息债增发
    平安银行       90       10年      二级资本债券    周五       第5年末附有条件发行人赎回权    
 
    
    =======================================================================================   
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      --           --          1,080     1,080
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐