版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 11:33 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--3月3日

路透香港3月3日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览
表：
    
    新股申购：
    
 公开招股日   公司名称                 发行量   集资额        发行价        上市日    保荐人
                                       (亿股)   (亿港元)      (港元)                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 *2/28-3/5    新丰泰集团               1.5      5.5-6.8       3.65-4.55     3/13      摩根大通
 *2/28-3/6    瀚华金控                 9.88     22.5-28.5     2.28-2.88     3/13      中金和银河
 *2/28-3/7    海昌控股                 10       21.8-26.8     2.18-2.68     3/13      法国巴黎证券和美
                                                                                      银美林
 2/27-3/5     阳光100                  5        20-24         4-4.8         3/13      中金香港和花旗
 2/24-27      保利文化                 0.77781  21.9-25.7     28.2-33       3/6       中信证券
 介绍上市     迅销有限公司             不适用   不适用        不适用        3/5       摩根士丹利
 
    2014年已上市新股：   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
 -------------------------------------------------------------------------------------
 *2/28       惠生国际                2.05        2.45        升0.5%       信达国际
 2/21        中国金属资源利用<1636.  1.13        7           跌13.3%      法国巴黎证券
             HK>                                                          
 1/30        力高地产                2.5         10          升4.4%       工银国际
 1/29        港灯电力                5.45        241.3       跌2%         高盛和汇丰
 1/28        老恒和                  7.15        8.9         升15.7%      麦格理
 1/23        MAGNUM ENT              1.5         1.26        升89.3%      英高
 1/22        飞尚无烟煤              不适用      不适用      升28.4%^     富瑞和野村
 1/16        丽珠医药                不适用      不适用      升1%^        国信证券(香港)
 1/15        米格国际                2.28        3.65        升23.2%      建银国际
 1/15        中生联合                2           4.08        升33%        交银国际
 1/13        中华包装                0.51        1.02        升59%        东英
 1/9         福建诺奇                2.13        3.2         持平         建银国际    
                                                                          
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。 (完)

  浏览其他香港新股新闻，请点选 

 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐