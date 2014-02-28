敬告客户:路透中文新增“中国同业存单发行情况一览表”****

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
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中国同业存单发行规模日渐扩大，路透中文新闻自2014年2月28日起新增《中国同业存单发行情况一览表》，将按每个季度统计同业存单的发行情况。该表格将在有同业存单发行的当天下午更新。
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