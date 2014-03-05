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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 08:30 BJT

****敬告客户:路透中文新增“中国同业存单发行情况一览表”****

亲爱的客户，您好：

中国同业存单发行规模日渐扩大，路透中文新闻自2014年2月28日起新增《中国同业存单发行情况一览表》，将按每个季度统计同业存单的发行情况。该表格将在有同业存单发行的当天下午更新。

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如有建议,欢迎致电86-21-61041781(联系人 边竞)。(完)
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