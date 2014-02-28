路透调查：加拿大央行料维持利率不变至2015年第三季

* 首次升息时间料为2015年第三季

* 分析师一致预计加拿大央行下周会议维持利率不变

* 大多数分析师认为12月经济数据疲弱要怪罪于天气

路透2月27日 - 周四公布的路透调查显示，加拿大央行下次利率走向料仍是调升，但预测人士已将预估的升息时间延后至2015年第三季。

受访30位分析师中没有人预期3月5日的会议上会调整利率。

路透调查的预估中值是，加拿大央行料将在明年的7-9月调高主要指标利率25个基点至1.25%。时间点较1月调查晚了三个月。

去年10月，央行放弃了18个月之久的警告，即利率某日可能会上调，指称因担心经济疲弱且通胀持续疲软。通胀已有近两年时间低于2%目标。

但加拿大央行总裁波洛兹周六表示，有两个月通胀走强，让央行稍微感到放心。

“最新的通胀数据小升，加上央行总裁在这方面表达宽慰之意，因此看来央行这次并不准备降息，”BMO Capital Markets资深分析师Benjamin Reitzes表示。

加拿大1月通胀年率从12月的1.2%升高至1.5%，且为2012年6月以来最高。

许多分析师认为加拿大央行或许不愿降息，因为这可能会鼓励高负债家庭扩大举债。

波洛兹周六时表示，就经济成长的角度来看，需要更多的数据才能确定，12月经济蹒跚是否是天气之故，或者是反映了基本趋势。12月零售销售、就业、制造业及贸易数据全都疲弱。