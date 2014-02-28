更新版 1-新债招标：进出口行三期债中标利率略低预期，机构投标积极性尚可

* 进出口行三期固息债结果均低于预期

* 流动性宽松格局延续，中短期利率债需求不减

* 机构参与投标积极性尚可

* 债市整体偏暖亦影响一级招标

路透上海2月28日 - 中国进出口银行周五招标的三期固息债结果均低于预期。市场人士表示，现券二级市场买气旺盛，在宏观经济基本面担忧以及资金面持续向好的影响下，机构对利率债需求不减，中标结果低于二级市场。

业内人士稍早透露，进出口银行招标的两年期固息债加权中标利率为4.8352%，三、五年期品种中标利率分别为4.93%和5.10%，均略低于此前市场预测均值4.87%、4.94%和5.15%。两年期品种边际中标利率为4.88%；三期债投标倍数分别为1.87倍、2.19倍和2.39倍。

“ 需求应该是不错，利率债势头还是挺猛的”，北京一券商参与投标交易员表示。

他进一步表示，个人感觉大家预期在改善，然后趁着高位抢点儿量，毕竟宏观面不景气配合了资金面宽松，如果年内看多的话，现在抢量绝对是王道。

华北一银行交易员则认为，从参与投标的机构来看，交易盘参与做波段的机构也不少。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 0#IFSVYBMK= 显示，两年、三年和五年期品种最新收益率分别为4.9555%、5.0094%和5.2022%。

银行间市场周五主要质押式回购利率 小涨，隔夜品种升幅稍大，因今日借入可跨月；短期市场流动性未现收紧迹象，但长期资金供给有所减少，显示机构对未来资金面可能存在的变数仍心存谨慎。

此次新发的三期债具体发行条款如下：

第10期 第11期 第12期

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发行(招标)上限 60亿元 60亿元 70亿元

期限/计息方式 三年固息 两年固息 五年固息

招标方式 单一利率中标 多重利率中标 单一利率中标

（荷兰式） （美国式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月3日 3月4日 3月5日

分销期 2月28日-3月3日 2月28日至3月4日 2月28日-3月5日

上市日 3月7日 3月10日 3月11日

基本承销额 无

发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%