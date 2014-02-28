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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 17:19 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币大跌且盘中创最大日内跌幅，下周汇率料续贬

* 即期收盘大跌，盘中一度创汇改来最大日内跌幅
    * 日内一度逼近“跌停”价位后稍回升
    * 连续击穿6.13-6.18元整数关口
    * 出乎市场意料，止损盘涌出
    * 下周汇率料续贬

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京2月28日 - 中国人民币兑美元即期 周五大幅下跌166点子，为逾七
个月低位。而早盘一度暴跌524个点创汇改以来最大日内跌幅，逼近今日“跌停”价位，此
后午盘相对平静。今天中间价微幅走升10个点子。
    
    交易员表示，人民币汇率暴跌出乎市场意料，大行购汇对美元持续构成支撑，随着美元
价格节节上扬，被击穿的市场空头盘也贡献了美元买需。市场一度“一片恐慌，一片止损！
”
    
    “下午没有什么大行购汇，比较平静，市场自由操作，上上下下，尾盘最后一分钟有一
些购汇，”上海一外资行交易员指出。
            
    交易人士认为，短期内美元空头不敢轻举妄动，而美元多头则因目前价位已经拉升，也
缺乏空间，整体上市场会更加谨慎。
    
    上述外资行交易员称，人民币稳定升值的惯性思维被打破，下周人民币汇率料继续走贬
，要么笔直往下，要么震荡向下。
    
    对于即将召开的全国政协和人大会议（两会），他认为，虽然下周开始两会，但市场价
格和这个没什么必然关系，两会更多是宏观面的政策，指标性意义的方针，具体的市场价格
两会不会管。
        
    早盘所创低点6.1808元，对应的日内跌幅创汇改以来最大的524个点子，较前日收盘价
最大跌幅高达0.86%，距今天的波幅下限6.1826元仅18个点子。此前即期曾于2008年12月1日
单日暴挫499个点子。
    
    一商业银行债券交易员表示，由于人民币汇率暴跌，早盘无暇顾及债券交易，“现在看
外汇了，今天跌太多了...感觉止损盘好强大啊！”
       
   新西兰元周五触及七周高位，乐观的企业信心数据强化了新西兰下月可能升息的预期。
欧元则下跌，关注稍晚将公布的欧元区通胀数据。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，
 以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                        
 在岸市场人民币兑美元               今日           上日         升贬
      即期成交价格                6.1450          6.1284       -0.27%
            中间价                6.1214          6.1224        0.02%
      成交额                     255亿美元                        
                                                                  
    日内相对于中间价最大波幅  -0.97% (上限±1%     日高         日低
                                     )                       
          日内波动幅度(pips)        533           6.1275       6.1808 
      2014年来即期升贬值幅度       -1.48%                               
 1年期美元/人民币掉期升水<CN        -50                           
                   Y1Y=CFXS>                                 
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:1        今日            上日          
 1                                                           
       1年期NDF                  6.1530/75        6.1465          
               CNH即期           6.1195/15        6.0995          
 
        
    人民币兑美元即期周四小幅收贬，但未突破昨日盘中近七个月低位。中间价下跌32个点
子。交易员称，客盘在即期和远期上的结汇都相对较重，午后大行购汇出手施压，促人民币
收跌。（完）

 (发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)
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