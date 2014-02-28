中国货币市场：隔夜回购利率因跨月小涨，短期资金宽裕但未来变数犹存

路透上海2月28日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 小涨，隔夜品种升幅稍大，因今日借入可跨月；短期市场流动性未现收紧迹象，但长期资金供给有所减少，显示机构对未来资金面可能存在的变数仍心存谨慎。
交易员指出，人民币汇率今日再度大跌，其对人民币流动性的走向仍是近期的重要影响因素，且不确定性会进一步增加，如果汇率持续贬值，引发热钱外逃，原本对资金面的正面影响反将成为负面因素。
“隔夜(资金)今天跨月，可以占三天，隔夜和七天有不少减点出的，资金还是宽松，”华东一银行交易员称。
她并谈到，相比短期品种，长期资金的供给更显谨慎一些，这也反映机构对于二季度后资金面的走向仍心里没底。
上海一银行交易员谈到，人民币汇价今日出现加速下滑，汇率双向波动恐加剧，这是否会导致升值预期趋势性逆转，也给人民币流动性增添了更多变数。
人民币兑美元即期 早盘暴跌，一度触及6.1808元的逾10个月低位。
他并表示，央行近期对当前流动性的表态语气温和，加上公开市场正回购力度也不及市场预期，表明在资金面临较大不确定之时，货币政策也处于一个观察期。
中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8476 1.7505 +9.71
七天 3.4666 3.4380 +2.86
14天 3.7383 3.7531 -1.48
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.0050 6.8500 -184.50
七天 3.5750 3.2650 +31.00
14天 3.8000 3.3850 +41.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8800 1.7600 +12.00
七天 3.5300 3.4500 +8.00
14天 3.7600 3.7700 -1.00
Shibor
其中:隔夜 1.8458 1.7500 +9.58
七天 3.5290 3.4300 +9.90
三个月 5.5290 5.5360 -0.70
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)