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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 12:21 BJT

中国货币市场：隔夜回购利率因跨月小涨，短期资金宽裕但未来变数犹存

路透上海2月28日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 小涨，隔夜品种升幅稍大，因今日借入可跨月；短期市场流动性未现收紧迹象，但长期资金供给有所减少，显示机构对未来资金面可能存在的变数仍心存谨慎。

交易员指出，人民币汇率今日再度大跌，其对人民币流动性的走向仍是近期的重要影响因素，且不确定性会进一步增加，如果汇率持续贬值，引发热钱外逃，原本对资金面的正面影响反将成为负面因素。

“隔夜(资金)今天跨月，可以占三天，隔夜和七天有不少减点出的，资金还是宽松，”华东一银行交易员称。

她并谈到，相比短期品种，长期资金的供给更显谨慎一些，这也反映机构对于二季度后资金面的走向仍心里没底。

上海一银行交易员谈到，人民币汇价今日出现加速下滑，汇率双向波动恐加剧，这是否会导致升值预期趋势性逆转，也给人民币流动性增添了更多变数。

人民币兑美元即期 早盘暴跌，一度触及6.1808元的逾10个月低位。

他并表示，央行近期对当前流动性的表态语气温和，加上公开市场正回购力度也不及市场预期，表明在资金面临较大不确定之时，货币政策也处于一个观察期。

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8476 1.7505 +9.71

七天 3.4666 3.4380 +2.86

14天 3.7383 3.7531 -1.48

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0050 6.8500 -184.50

七天 3.5750 3.2650 +31.00

14天 3.8000 3.3850 +41.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.7600 +12.00

七天 3.5300 3.4500 +8.00

14天 3.7600 3.7700 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.8458 1.7500 +9.58

七天 3.5290 3.4300 +9.90

三个月 5.5290 5.5360 -0.70

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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