重温稿-路透调查：欧洲央行3月料决议按兵不动，但量化宽松呼声高涨

* 欧洲央行3月开会料决议利率按兵不动，但78名分析师中有26人认为会降息

* 存款利率将持维持不变

* 低通胀使得量化宽松呼声高涨

* 分析师不确定央行会采行何类量化宽松措施

* 央行料调降今年通胀预估

路透2月27日 - 路透调查显示，尽管仍属于少数派，但已经有更多分析师认为，欧洲央行今年可能会被迫大印钞票，以防范通缩风险，扶助相当脆弱的经济出现复苏。

有三分之一(78名内有26名)的分析师预计，欧洲央行会在3月6日开会决议调降现为0.25%的再融资利率。多数人认为降幅会达5-15个基点，尾随日本央行的利率走向。

这是自从欧洲央行去年11月意外降息25个基点以来，路透受访分析师对宽松政策呼声最高的一次。

但多数人都认为欧洲央行的利率选项几已弹尽援绝，需采行更积极的政策手段，比如参照美国，英国及日本央行购买主权债券的作法。

本周受访的63名分析师中有19人认为，欧洲央行到头来还是会启动自身版本的刺激措施，扩大其资产负债表。

路透最新调查显示，在64名分析师中仅有八人认为，欧洲央行采取此项措施的机率会过半。

但由于数据显示，欧盟（甚至德国）物价增长减速，整体经济活动低迷后，这样的看法正在转变当中。

＂投资人认为实施量化宽松的可能性升高，因为通胀持续低落，可能会被高失业，低成长及信贷市场长期疲软所扭曲，＂G+ Economics分析师Lena Komileva指出。

欧洲央行总裁德拉吉等决策官员迄今均淡化通缩的威胁，未表明风险升高时，可能采取何种量化宽松措施。

多数受访者称，欧洲央行可能停止卖回该行购买的证券；部份人士表示，该行可能买进主权债券，或透过存续期超过三年的证券，进行另一种长期再融资操作。

分析师们同时预估，央行会上将决讙维持存款利率在零水准。仅有六名受访者认为，欧洲央行会将存款利率降至负数。