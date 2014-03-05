重温稿-路透调查：欧洲央行3月料决议按兵不动，但量化宽松呼声高涨

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
* 欧洲央行3月开会料决议利率按兵不动，但78名分析师中有26人认为会降息
* 存款利率将持维持不变
* 低通胀使得量化宽松呼声高涨
* 分析师不确定央行会采行何类量化宽松措施
* 央行料调降今年通胀预估
路透2月27日 - 路透调查显示，尽管仍属于少数派，但已经有更多分析师认为，欧洲央行今年可能会被迫大印钞票，以防范通缩风险，扶助相当脆弱的经济出现复苏。
有三分之一(78名内有26名)的分析师预计，欧洲央行会在3月6日开会决议调降现为0.25%的再融资利率。多数人认为降幅会达5-15个基点，尾随日本央行的利率走向。
这是自从欧洲央行去年11月意外降息25个基点以来，路透受访分析师对宽松政策呼声最高的一次。
但多数人都认为欧洲央行的利率选项几已弹尽援绝，需采行更积极的政策手段，比如参照美国，英国及日本央行购买主权债券的作法。
本周受访的63名分析师中有19人认为，欧洲央行到头来还是会启动自身版本的刺激措施，扩大其资产负债表。
路透最新调查显示，在64名分析师中仅有八人认为，欧洲央行采取此项措施的机率会过半。
但由于数据显示，欧盟（甚至德国）物价增长减速，整体经济活动低迷后，这样的看法正在转变当中。
＂投资人认为实施量化宽松的可能性升高，因为通胀持续低落，可能会被高失业，低成长及信贷市场长期疲软所扭曲，＂G+ Economics分析师Lena Komileva指出。
欧洲央行总裁德拉吉等决策官员迄今均淡化通缩的威胁，未表明风险升高时，可能采取何种量化宽松措施。
多数受访者称，欧洲央行可能停止卖回该行购买的证券；部份人士表示，该行可能买进主权债券，或透过存续期超过三年的证券，进行另一种长期再融资操作。
分析师们同时预估，央行会上将决讙维持存款利率在零水准。仅有六名受访者认为，欧洲央行会将存款利率降至负数。
多数分析师预期，欧洲央行下周开会发布季度预估报告时，将下调2014年通胀预估，并维持经济成长预测不变。而2015年的经济成长率及通胀率则料双双维持不变。(完)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2