中国债市：消息面转淡利率互换小幅波动，两会期间继续关注流动性变化

路透上海2月28日 - 市场消息面转淡，中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五先涨后跌，目前水平较上日变化不大。交易员称，下周将召开“两会”，正常情况下，IRS不至于于有太大波动。但需关注近期人民币贬值过快，以及未来公开市场操作力度可能对流动性造成的影响。
人民币兑美元即期 周五早盘暴跌，创出汇改以来最大日内跌幅，并一度逼近今日的“跌停”价位，此后跌幅渐趋缩窄。今天中间价微幅走升10个点子。
上海一银行交易员称，今日消息较为平静，“IRS先上去，又下来了。现在是小幅下降的。”
他并认为，下周将召开“两会”，求稳情绪下，IRS在目前水平附近震荡的可能性较大。当然，还要看央行公开市场以何种力度对冲人民币贬值而增加的流动性。
银行间市场周五主要质押式回购利率 小涨，隔夜品种升幅稍大，因今日借入可跨月；短期市场流动性未现收紧迹象，但长期资金供给有所减少，显示机构对未来资金面可能存在的变数仍心存谨慎。
北京一银行交易员则指出，短期来看，资金面维持相对宽松的可能性较大。因此，还可以适当关注本周六将公布的官方制造业PMI等数据，以判断经济基本面是否真的变差。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.0987/4.1947 4.3307/4.4100 4.4073/4.4830 4.5007/4.5880 4.5328/4.7661
上日 4.0959/4.1975 4.3250/4.4100 4.4100/4.4963 4.5000/4.5950 4.5225/4.7925
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变动 +0.0028/-0.0028 +0.0057/+0.0000 -0.0027/-0.0133 +0.0007/-0.0070 +0.0103/-0.0264
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)