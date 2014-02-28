《路透晚报》--2月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

-- 《中国两会前瞻》冲破“十面霾伏”：经济减速换档期改革提速

笼罩京城多日的严重雾霾终会散去，散不去的却是下周召开的中国人大和政协“两会”上对环保问题的热议。而对于执政刚满一年的习李政府而言，亟待拨云见日的还有中国的发展前景，即如何在容忍经济减速的换档期加快推进改革。

--习近平：中国要加强网络基础设施建设，出台支持企业发展的政策

中国正式成立中央网络安全和信息化领导小组，并由习近平担任组长。新华社周四晚间报导，习近平在该小组第一次会议上称，要把中国建成网络强国，加强基础设施建设，并出台支持企业发展的政策。

--中国房地产：市场供求将发生重要变化，要注重调控差异性--国研中心

中国国务院发展研究中心主任李伟表示，当前，房地产市场出现供求关系将发生重要变化等一些新的阶段性特征，不可能也没必要再保持近些年高速增长。要密切关注房地产市场走向和分化趋势，防范市场风险，注重房地产市场调控的差异性和针对性。

--中国房地产：2月房贷仍偏紧，八至九成首套贷款利率为基准或上浮--调查

春节过后，中国房贷市场期盼的“年初松、年底紧”的放贷局面并未到来。两家第三方机构近期对各地银行房贷调研的结果显示，近日八至九成的银行首套房贷在基准利率或上浮，鲜见优惠利率；贷款审批时间有所延长。

--中国基金：2013年各项社保基金总收入3.5万亿元，同比增14%--人社部

中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，2013年各项社会保险基金总收入达3.5万亿元人民币，同比增长14%，总支出2.8万亿元，同比增长19.9%。

【固定收益】

--中国债市：交易商协会拟略放宽省级以下城投类企业发债条件--消息

两位知情人士周五向路透表示，中国银行间市场交易商协会拟略放宽省级以下城投类企业发债条件。业内人士将此理解为利好，称有助于地方债务的接续及债务问题的解决。

--中国债市动态：现券稳中显弱，部分交易盘倾向于短线操作

中国银行间债市周五早盘现券稳中显弱，国债期货市场同步反映。市场人士表示，早盘人民币暴跌，经济趋弱预期显现，进出口新债结果多低于预期，收窄了开盘始的跌幅。部分交易盘大幅做多的动力不足，倾向于短线操作。

--中国货币市场：隔夜回购利率因跨月小涨，短期资金宽裕但未来变数犹存

中国银行间市场周五主要质押式回购利率 小涨，隔夜品种升幅稍大，因今日借入可跨月；短期市场流动性未现收紧迹象，但长期资金供给有所减少，显示机构对未来资金面可能存在的变数仍心存谨慎。

--中国债市：消息面转淡利率互换小幅波动，两会期间继续关注流动性变化

市场消息面转淡，中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五先涨后跌，目前水平较上日变化不大。交易员称，下周将召开“两会”，正常情况下，IRS不至于于有太大波动。但需关注近期人民币贬值过快，以及未来公开市场操作力度可能对流动性造成的影响。

--中国票据市场：票源紧张转贴利率续跌，接近资金利率抑制下行空间

中国票据市场本周转贴利率继续回落，尽管已至月末，但持续宽裕的资金面令收票需求依旧旺盛，票源严重供不应求，市场机构大多只收不出。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘暴跌创出历史最大日内跌幅，止损盘涌出

人民币兑美元即期 周五早盘暴跌，创出汇改以来最大日内跌幅，并一度逼近今日的“跌停”价位，此后跌幅有所缩窄。大行购汇对美元持续构成支撑，随着美元价格节节上扬，被击穿的市场空头盘也贡献了美元买需。“一片恐慌，一片止损！”一中资大行交易员说。

--人民币衍生品：境内美元兑人民币一年远掉跌至利率平价，近两年来首见

中国境内美元兑人民币一年远掉点数 周五早盘跌至0（利率平价），为近两年来首次。

--路透调查：市场对人民币的信心转为中性，为一年半来最疲弱景况

路透调查显示，对于人民币的信心转为中性，为一年半以来最疲弱的水准，因中国正致力于打击过度的多头押注。而印尼卢比多头部位则触及两年半高点，因资本流入印尼。 周四公布对13位汇市分析的调查显示，人民币多头部位在过去两周来消失殆尽。

--《焦点》欧洲有意分羹离岸人民币市场，然汇率意外贬值促其三思而行

欧洲银行界人士和决策层希望从日益发展的中国离岸人民币市场分一杯羹，但中国经济放缓以及人民币近日走贬，可能促使投资者三思而行。

--消息：中国外管局开展“近期人民币汇率贬值影响”专题调研

多位消息人士周四透露，中国国家外汇管理局近日在上海、广东等地银行系统开展“近期人民币汇率贬值的影响”专题调研，以了解近期汇率贬值对企业和个人客户结售汇情况产生的影响。

【证券/期货】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至10个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至10个月新低。中国宏观经济近期出现起伏，信用违约风险日渐上升以及中小市值股票估值过高，令基金经理对于A股的信心有些动摇。

--中国股市：沪综指连续第三日收升，券商及新能源股等领涨

中国股市沪综指周五连续第三日收盘小涨。分析师指出，在前两日银行石化股强力护盘后，今日场内人气稍稳，抛压有所减弱，大多数个股出现技术性反弹，不过力度较小，且银行石化等大盘股上冲势头趋弱，大盘全日呈现震荡走势，券商及新能源、网络安全等题材股涨幅居前。

--《技术分析》中国股市沪综指料反复下试2,000点

中国股市沪综指 本周明显下挫，彻底扭转此前的反弹走势，重新步入新一轮短中期跌势。技术面显示，短期指标超卖状态并不严重，沪指受权重股支撑使得其与深圳成份指数出现背离，后市有反复下试2,000点及前期低点1,984点的需要，随后受两会维稳要求，可能围绕2,000点呈弱势反弹震荡行情。

--《中国大宗商品综述》人民币暴跌风波吓退商品融资套利？

人民币最近两周掀起的最强烈暴跌风波，无疑给豪赌人民币升值的套利者致命一击，而那些依托商品怀揣套利目的的贸易融资也不免倒吸一口冷气。

--中国期市：聚丙烯上市首日“近强远弱”格局明显，关注跨品种套利机会

中国期市今年首个新上市品种--聚丙烯期货周五在大连商品交易所正式亮相，交易首日各合约间即呈现分化，在挂牌价偏低和后期供应压力的交织影响下，首次挂牌的10个合约呈现明显的“近强远弱”的格局。

--企业并购：中粮集团将以40亿美元收购荷兰粮食贸易商Nidera 51%的股份

消息人士告诉路透，中国中粮集团 同意收购荷兰粮食贸易商Nidera 51%的股份，包括债务在内的价格约为40亿美元。

--中港个股：民生转债转股价下调议案被否，暴露股东与管理层分歧--消息