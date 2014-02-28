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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 17:01 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*国泰君安证券 120     20         3    3/5招标       建设银行    AAA     3/6     3/7
            (最高发行余额)                          交通银行等
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*中信证券     242     50         3    3/5招标       农业银行    AAA     3/6     3/7
  (最高发行余额)                  中国银行等
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*云天化集团    50     15        12    3/5簿记建档   中国银行    AA+     3/7     3/10
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*北京京城      32     15        12    3/5簿记建档   北京银行    AA+     3/6     3/7
机电控股                                            中信银行
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*浙江物产集团  10     10        12    3/5簿记建档   工商银行    AA+     3/6     3/7
                                                    中信银行
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*云南物流       7.5    5        12    3/5簿记建档   中信银行    AA-     3/7     3/10
产业集团
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*安阳钢铁集团  28     12        12    3/5簿记建档   中信银行    AA      3/7     3/10
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*南通国资      30     10        12    3/7簿记建档   民生银行    AA+     3/10    3/11
投资控股                                            建设银行
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*天津建筑       9      4        12    3/7簿记建档   兴业银行    AA-     3/10    3/11
材料集团
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华数数字电视    3.5     3.5     12   3/3簿记建档    浦发银行    AA       3/4     3/5
传媒集团                                            工商银行
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北京首都       30      30       12   3/4簿记建档    中信银行   AAA       3/6     3/7
旅游集团                                            北京银行  
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群升集团       10       5       12   3/4簿记建档    工商银行    AA-      3/6    3/7
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湖北省鄂西     16       6       12   3/4簿记建档    兴业银行    AA       3/5    3/6
生态文化旅游圈投资
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广西西江开发     6      3       12   3/4簿记建档    国开行      AA       3/5     3/6
投资集团                                            浦发银行
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中国联合        20     20       12   3/4簿记建档    农业银行    AA+      3/5     3/6
水泥集团                                            民生银行
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攀钢集团        40     30       12   3/4簿记建档    中国银行    AA+      3/6     3/7
                                                    光大银行
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齐鲁证券        44      8        3   3/5招标        建设银行    AA+       3/6     3/7
                                                    中国银行
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厦门信达         4      3       12   3/5簿记建档     兴业银行   AA-      3/6     3/7
                                          浦发银行
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新疆农资集团     4      4       12   3/5簿记建档     兴业银行   AA-      3/6     3/7
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深圳建设        60      10      12   3/6簿记建档    招商银行    AAA     3/10     3/11
发展集团                                           浙商银行
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北京纺织控股    16      6       12   3/6簿记建档    北京银行    AA-      3/7     3/10
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广东广新        20     10       12   3/6簿记建档    中国银行    AA       3/7     3/10
控股集团                                            兴业银行
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浙江大东南      8       4       12    推迟发行      工商银行    AA-       --      --
集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*嘉兴高等级   12         4     3    3/5簿记建档     民生银行    AA       3/6     3/7
公路投资                     (嘉兴市文化名城投资集团提供担保)
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*江苏华西集团 20        10     5    3/5簿记建档     中国银行    AA       3/7     3/10
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广东铁路建设  36        36     7    3/3簿记建档     国开行      AA+      3/4     3/5
投资集团                   (附第五年末投资人回售选择权)
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中国节能      34        17    10    3/3簿记建档     民生银行   AAA       3/4     3/5
环保集团                                            广发银行
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西宁特殊钢    4.7        4.7   7    3/3簿记建档     华夏银行    AA       3/5     3/6
集团                        (附第五年末投资人回售选择权)
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石家庄国控   40         10     7    3/4簿记建档     华夏银行    AA+      3/6     3/7
投资集团
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贵阳城市发展  6          6     5    3/4簿记建档     兴业银行    AA       3/5     3/6
投资股份                                            
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天津医药集团  17        17     5    3/4簿记建档     渤海银行    AA+      3/5     3/6
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中国华能      46        23     7    3/6簿记建档     国开行     AAA       3/7     3/10
集团                                                农业银行
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河南交通      23.5      23.5  12    3/6簿记建档     广发证券    AA+      3/7     3/10
投资集团               （第7年末投资者回售选择权）  华夏银行
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浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行    AA-       --       --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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