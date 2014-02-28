《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国泰君安证券 120 20 3 3/5招标 建设银行 AAA 3/6 3/7 (最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= *中信证券 242 50 3 3/5招标 农业银行 AAA 3/6 3/7 (最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= *云天化集团 50 15 12 3/5簿记建档 中国银行 AA+ 3/7 3/10 ======================================================================================= *北京京城 32 15 12 3/5簿记建档 北京银行 AA+ 3/6 3/7 机电控股 中信银行 ======================================================================================= *浙江物产集团 10 10 12 3/5簿记建档 工商银行 AA+ 3/6 3/7 中信银行 ======================================================================================= *云南物流 7.5 5 12 3/5簿记建档 中信银行 AA- 3/7 3/10 产业集团 ======================================================================================= *安阳钢铁集团 28 12 12 3/5簿记建档 中信银行 AA 3/7 3/10 ======================================================================================= *南通国资 30 10 12 3/7簿记建档 民生银行 AA+ 3/10 3/11 投资控股 建设银行 ======================================================================================= *天津建筑 9 4 12 3/7簿记建档 兴业银行 AA- 3/10 3/11 材料集团 ======================================================================================= 华数数字电视 3.5 3.5 12 3/3簿记建档 浦发银行 AA 3/4 3/5 传媒集团 工商银行 ======================================================================================= 北京首都 30 30 12 3/4簿记建档 中信银行 AAA 3/6 3/7 旅游集团 北京银行 ======================================================================================= 群升集团 10 5 12 3/4簿记建档 工商银行 AA- 3/6 3/7 ======================================================================================= 湖北省鄂西 16 6 12 3/4簿记建档 兴业银行 AA 3/5 3/6 生态文化旅游圈投资 ======================================================================================= 广西西江开发 6 3 12 3/4簿记建档 国开行 AA 3/5 3/6 投资集团 浦发银行 ======================================================================================= 中国联合 20 20 12 3/4簿记建档 农业银行 AA+ 3/5 3/6 水泥集团 民生银行 ======================================================================================= 攀钢集团 40 30 12 3/4簿记建档 中国银行 AA+ 3/6 3/7 光大银行 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 8 3 3/5招标 建设银行 AA+ 3/6 3/7 中国银行 ======================================================================================= 厦门信达 4 3 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA- 3/6 3/7 浦发银行 ======================================================================================= 新疆农资集团 4 4 12 3/5簿记建档 兴业银行 AA- 3/6 3/7 ======================================================================================= 深圳建设 60 10 12 3/6簿记建档 招商银行 AAA 3/10 3/11 发展集团 浙商银行 ======================================================================================= 北京纺织控股 16 6 12 3/6簿记建档 北京银行 AA- 3/7 3/10 ======================================================================================= 广东广新 20 10 12 3/6簿记建档 中国银行 AA 3/7 3/10 控股集团 兴业银行 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *嘉兴高等级 12 4 3 3/5簿记建档 民生银行 AA 3/6 3/7 公路投资 (嘉兴市文化名城投资集团提供担保) ======================================================================================= *江苏华西集团 20 10 5 3/5簿记建档 中国银行 AA 3/7 3/10 ======================================================================================= 广东铁路建设 36 36 7 3/3簿记建档 国开行 AA+ 3/4 3/5 投资集团 (附第五年末投资人回售选择权) ======================================================================================= 中国节能 34 17 10 3/3簿记建档 民生银行 AAA 3/4 3/5 环保集团 广发银行 ======================================================================================= 西宁特殊钢 4.7 4.7 7 3/3簿记建档 华夏银行 AA 3/5 3/6 集团 (附第五年末投资人回售选择权) ======================================================================================= 石家庄国控 40 10 7 3/4簿记建档 华夏银行 AA+ 3/6 3/7 投资集团 ======================================================================================= 贵阳城市发展 6 6 5 3/4簿记建档 兴业银行 AA 3/5 3/6 投资股份 ======================================================================================= 天津医药集团 17 17 5 3/4簿记建档 渤海银行 AA+ 3/5 3/6 ======================================================================================= 中国华能 46 23 7 3/6簿记建档 国开行 AAA 3/7 3/10 集团 农业银行 ======================================================================================= 河南交通 23.5 23.5 12 3/6簿记建档 广发证券 AA+ 3/7 3/10 投资集团 （第7年末投资者回售选择权） 华夏银行 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)