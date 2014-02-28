版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 16:10 BJT

表格：瑞士2月KOF领先指标升至2.03，1月上修为2.01

路透苏黎世2月28日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士2月KOF领先指标从1月的2.01升至2.03；路透调查预估为2.0。

主要数据：(括号内数据为前值)

2014年2月 2014年1月 2013年2月

2.03 2.01 1.03

(1.98) (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐