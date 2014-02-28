表格：瑞士2月KOF领先指标升至2.03，1月上修为2.01

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透苏黎世2月28日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士2月KOF领先指标从1月的2.01升至2.03；路透调查预估为2.0。
主要数据：(括号内数据为前值)
2014年2月 2014年1月 2013年2月
2.03 2.01 1.03
(1.98) (完)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。