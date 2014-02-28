表格：欧元区2月HICP初值为较上年同期增长0.8%，预估为升0.7%

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透布鲁塞尔2月28日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，路透调查预估为升0.7%，1月为升0.8%。
以下为详细数据：
2013年2月 13年9月 13年10月 13年11月 13年12月 14年1月 14年2月
欧元区17国 CPI 权重
整体 1000.0 1.8 1.1 0.7 0.9 0.8 0.8p 0.8e
食品和烟草 197.6 2.7 2.6 1.9 1.6 1.8 1.7p 1.5e
能源 108.1 3.9 -0.9 -1.7 -1.1 0.0 -1.2p -2.2e
非能源工业品 266.6 0.8 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2p 0.6e
服务业 427.8 1.5 1.4 1.2 1.4 1.0 1.2p 1.3e
* e为初值，p为终值 (完)
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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