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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 18:19 BJT

表格：欧元区2月HICP初值为较上年同期增长0.8%，预估为升0.7%

路透布鲁塞尔2月28日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，路透调查预估为升0.7%，1月为升0.8%。

以下为详细数据：

2013年2月 13年9月 13年10月 13年11月 13年12月 14年1月 14年2月

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 1.8 1.1 0.7 0.9 0.8 0.8p 0.8e

食品和烟草 197.6 2.7 2.6 1.9 1.6 1.8 1.7p 1.5e

能源 108.1 3.9 -0.9 -1.7 -1.1 0.0 -1.2p -2.2e

非能源工业品 266.6 0.8 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2p 0.6e

服务业 427.8 1.5 1.4 1.2 1.4 1.0 1.2p 1.3e

* e为初值，p为终值 (完)

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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