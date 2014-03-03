中国数据：2月制造业PMI终值略上修至48.5，仍为七个月最低点--汇丰

路透北京3月3日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.5，较初值48.3略微上修，但仍低于1月终值49.5，为去年7月以来最低水平。

这是该指数连续第二个月处在荣枯线50下方。（中国PMI走势图 link.reuters.com/nam37v ）

Markit提供的新闻稿并显示，1月制造业就业分项指数终值虽然亦较初值有所上修，至47.2，但仍然是自2009年3月以来最低水平。