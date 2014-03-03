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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 09:45 BJT

中国数据：2月制造业PMI终值略上修至48.5，仍为七个月最低点--汇丰

路透北京3月3日 - 汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为48.5，较初值48.3略微上修，但仍低于1月终值49.5，为去年7月以来最低水平。

这是该指数连续第二个月处在荣枯线50下方。（中国PMI走势图 link.reuters.com/nam37v

Markit提供的新闻稿并显示，1月制造业就业分项指数终值虽然亦较初值有所上修，至47.2，但仍然是自2009年3月以来最低水平。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数，各指标及其权重分别是：新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1，其中供货时间指数作反向计算，使其可比性与其它指标一致。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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