更正-《分析》两会前夕人民币暴跌，惹汇率市场化超预期提速猜想（2月28日）

(更正：内文第二段收盘应为“6.1450”，非“5.1450”。)

* 两会前夕人民币汇率惊现暴跌

* 双向波动特征明显

* 引发市场对汇改超预期提速遐想

* 市场扛压能力料乐观

作者 李然/李文科

路透北京2月28日 - 人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是尽展大开大阖的双向波动，令人对两会前后汇率市场化前进脚步会有多快产生遐想。

周五是两会前最后一个交易日，当天波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位，此后又缓慢回升并收于6.1450元，但仍较上日收盘大跌0.27%。

这种凶猛走势在人民币历史上难得一见，让市场参与者感到极不适应。在两会前夕中国央行加大干预力度，推动人民币暴跌、挤走套利泡沫，不排除监管层借此机会出台汇率改革计划。

“挺漂亮的，涨涨跌跌，这样的汇率才是正常的。”国际金融专家赵庆明说，人民币以前“小步快跑”的升值走法只会催生出无风险套利，实现汇率的双向波动非常重要。

他认为，虽然中长期基本面和贸易顺差格局决定人民币还会继续升值，但随着距离均衡汇率越来越近，短期本外币配置偏好交替出现，都有可能让双向波动成为常态，这本身意义已足够重大。

而社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明认为，近期双向波动态势有可能为推出扩大人民币波幅做好铺垫，但也是虚的改革，降低中间价的干预才是最为关键的改革步骤。

“这些都是我们向央行提出的建议，短期内可能还不会轻易出台，毕竟还是要考虑到资本账户开放等政策的推出次序和风险。”他说。

瑞士银行周五发布的研究报告也认为，近期的人民币贬值可能有政策引导的成分，可能预示着中国将调整汇率政策，“我们认为在未来的汇率改革中，决策层应当将增强人民币汇率弹性作为主要政策目标，而并非继续专注于管理汇率升值速度。”

但市场的想象力已经更强。一位基金人士说，真诚建议大家认真考虑一下浮动汇率的可能性，“要有改革的思维啊！央行说了，要加大市场供求决定汇率的力度，促进国际收支基本平衡。”

针对近期人民币大贬，中国国家外汇管理局周三曾明确表示，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。

**扛压能力料乐观**

分析人士称，这一波人民币凌厉贬值，除了挤压短期套利，也给市场迎接汇率双向波动做好心理和策略上的准备，让人联想起去年推出利率市场化之前的“620钱荒”事件。

昨天传出消息称，外管局正对近期人民币贬值进行市场调研。无论贬值是否为央行所主导、打击套利的行动，对于实体经济的扛击能力进行评估可能才是重点，这相当于给市场做出一次汇率双向波动的压力测试。

多位消息人士周四透露，中国国家外汇管理局近日在上海、广东等地银行系统开展“近期人民币汇率贬值的影响”专题调研，以了解近期汇率贬值对企业和个人客户结售汇情况产生的影响。

周四晚间，一位参与了外管局调研的中资大行人士在接受路透采访时称，其个人认为近期的调查“主要为下一轮的干预提供依据。如果央行认为近日人民币暴跌还没有达到预期效果，不排除会再来一波。”这个猜想也在今天得以证实。

经此一役，人民币的套利途径多被封住：境内美元贷款利率飙涨甚至翻番，人民币资金成本则被大幅打压，这都对套利盘的利率基础造成冲击。此外，由于汇率双向波动，在离岸汇差难以赚钱、还可能赔钱，掉期曲线 一年期以内几乎全线贴水，都不利于后期套利。

同时也可以得出另一个推论，即调研结果对于市场承受能力做出了正面评估。市场人士认为，对于贸易行业而言，汇率贬值有利于出口行业，进口行业的扛压能力也较强，正常做套期保值的企业受冲击不多，而贬值之后也提供了更好的套保时机。真正受汇率短期暴跌影响的多是高杠杆率、不锁定远期汇率的套利盘。

**风险与生机**

贬值暴风雨洗去短期套利泡沫后的人民币汇市，还隐藏着一些风险，但也迎来更多生机。

交易员指出，人民币汇率今日再度大跌，其对境内流动性的影响将加大，且不确定性会进一步增加。如果汇率持续贬值，引发热钱外逃，原本对资金面的正面影响反将成为负面因素。

广发证券首席经济学家刘煜辉撰文指出，如果套利交易的减少或消失，资产价格下跌将成为真正的风险。如果房地产价格出现危险--这是中国金融体系至关重要的抵押品，将意味着全局性紧缩效应释放。目前决策层还看不出做好这种准备的端倪。

瑞银报告指出，热钱消退或流出的风险将可能更多集中在流动性管理方面，外汇流入突然明显减弱（乃至流出）可能导致国内流动性出现意料之外的收紧，央行需要迅速且果断地采取措施来消除这种收缩的影响，可以通过公开市场操作或其他工具注入流动性，或者降低目前较高的存款准备金率和放松贷存比限制。

“这一过程可能并不会一直平稳顺畅，因此我们可以预计银行间市场和整体信贷增速的波动性会上升。”报告续称，另一主要风险是，对境外融资依赖性高的企业和行业可能在“热钱”消退时承受负面影响。

但市场人士也指出，可以看到更多的积极意义，即从心态和策略层面为迎接市场化做出了铺垫。

华东地区某国有银行国际业务部负责人对路透说，套利在完全市场化之前无法根除，但市场波动加大后也会有更多产品思路出来。目前对于汇率的双向波动已经做出策略性安排，通过贬值找一找波动区间，然后在区间里面和外面设定一些产品，做一些资金运作。

“价格好的时候做融资、做远期锁定或者掉期，把好的价格锁定，价格不好的时候做一些融资，结售汇推迟一点。渠道比较多。”他说，“我们也在给企业灌输一个思路，原来做远期就是赌，就是套利，现在告诉他们基本要知道抗风险和成本锁定的力量，我想企业应该会很快接受这个思路，就这些观点。”

而变化最为明显的则是期权市场，交易员反映此前并不受企业重视，而这几天以来交易明显热络。以境内一周期美元兑人民币平价波动率 为例，从2月18日的1.05%，连续飙升至周五时的2.54%。