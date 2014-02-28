《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2月24日-2月28日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周暴跌536点子，单周跌幅扩大至0.88%，且为连续第 五周下跌，形成本轮最强人民币贬值风暴。尤其是周五人民币汇率意外大幅下挫，人民币稳 定升值预期悄然生变，而恰逢两会在即，中国央行选择这一时机加大了干预力度，推动人民 币贬值，不排除监管层借此出台更多市场改革计划。 公开市场操作: * 中国“两会”将近，央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽 然本周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。 但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显 现，未来资金面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。因此， 他们并认为，即使资金利率在一段时间内持续偏低，不代表着央行此前一贯的中性偏紧基调 已经发生变化，现在讨论政策转向可能为时尚早。 债市: * 银行间市场现券收益率当周大幅下挫。周初因国内楼市前景忧虑及相关信贷调控等负 面消息，引发基本面担忧，刺激债市买需，此后中国央行意外发布偏暖言论，呵护当前相对 宽松的资金格局，多头士气高涨，现券一路高歌猛进；因本周券价涨幅过大，投资者多预计 下周走势将趋稳，而两会开幕在即，亦需关注监管层对经济形势及政策面的评论。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率继续回落，尽管已至月末，但持续宽裕的资金面令收票需 求依旧旺盛，票源严重供不应求，市场机构大多只收不出。交易员并指出，尽管票市火热， 但因长期资金利率仍居高位，以目前的转贴利率收票获利空间已较为微薄，因此票据利率已 现下跌乏力迹象。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌2.7%。少数银行近日暂停房地产开发贷款的消 息，令上周已经开始调整的大盘跌势加剧，连续所幸银行石化股极力护盘，本周后段大盘开 始企稳，周五沪综指收报2,056.302点。 期市: * 沪铜当周连续第三周下跌，期价跌破5万元整数关并创下近七个月新低。中国制造业P MI数据疲弱以及银行对房地产贷款趋于谨慎，引发了市场对经济成长和投资前景的担忧，而 人民币兑美元汇率大跌，亦令融资铜需求承压，期价短线料向下考验48,000元附近的去年低 点。沪铜主力1405合约 周五收报每吨49,280元，全周累计下跌2.44%。 * 上海期金连续第四周上扬，并创出近四个月高位。美国经济数据乏善可陈，令市场预 期美联储收紧政策的步伐可能放缓，此外黄金ETF的持仓量当周回升，表明投资者对于黄金 的兴趣重燃，而乌克兰局势动荡也提振了避险买盘。上海期金主力1406合约 周五 收报每克262.55元，全周累计上涨1.16%。(完) (整理 丁琦/丁淑琴/林琦/边竞/李文科; 审校 张喜良)