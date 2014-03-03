中国数据：2月非制造业商务活动指数升至55.0，为三个月高点--国家统计局

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京2月28日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国2月官方非制造业商务活动指数升至55.0的三个月高点，亦为连续回落三个月后首次上升。上月指数为53.4。
非制造业PMI上升令人惊喜，因为周末出炉的官方制造业采购经理人指数（PMI） 回落至50.2，创八个月低点。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 非制造业PMI 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。