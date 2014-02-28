《热点聚焦》比特币交易平台Mt. Gox：崛起得快，垮得更快

**遭遇网络攻击**

比特币价值上涨给其带来更多公众认知度，尽管许多人仍然不清楚比特币到底是什么。

之后Mt. Gox的美元交易量开始减少--5月每日约有66,770笔交易，而9月降至差不多14,000笔。据bitcoincharts数据，后来有那么几个月交易量明显上升，但1月的日交易量又降至约9,000笔。

业内人士称，早在约9个月前，随着Bitstamp等竞争对手的地位崛起，Mt. Gox就不再是业内青睐的交易平台。今年初，出于对其技术和安全性的顾虑，Mt. Gox的业内地位越来越低。

“很明显，近一年来他们那里发生了一些很糟的事情。他们对比特币提取的处理非常慢，具体状况究竟如何，总的来说很不透明，”瑞士的一位比特币开发者Mike Hearn说。

Mt. Gox本月早前发生的问题源于分散式阻断服务攻击(distributed denial of service attack)，黑客通过发送数以千计的虚假交易导致其陷入瘫痪。其它交易平台也遇到同样问题，但能更迅速地恢复服务。

据专家称，黑客利用了部分交易平台的一个流程，这个流程给管理交易的代码带来“可塑性”。简而言之，黑客可以借此略微改动代码细节，从而创建成千上万份交易副本。这些副本将交易所的处理速度拖慢成龟速，迫使它们单独验证每笔交易以确定其真伪。

“这是每家主要比特币交易平台都知道的问题，他们都有相应的解决方案。只有Mt. Gox没有。”全球首台比特币ATM制造商Robocoin的执行长Jordan Kelley说道。

网上流传着一份据称是Mt. Gox危机计划的文档。该文档称，超过74.4万个比特币“因交易可塑性相关盗窃行为而失踪”，Mt. Gox的债务为1.74亿美元，资产为3,275万美元。目前还无法证实这份文档的真实性。如果情况属实，则意味着开采出来的1,240万个比特币中约有6%已失踪。

有关Mt. Gox拥有的比特币和资金最终将何去何从的质疑四起，有业内人士认为，Mt. Gox的问题根源在于财务管理不当。如果Mt. Gox卖出的比特币数量比它实际拥有的要多，那它的财务情况可能已经是一团糟。

“比特币业务目前处在转折点上，”Kelley周二在电子邮件中称。他并补充表示很快会有份声明出来。“目前我不能透露更多，因为这牵涉到其它有关方。”(完)