中国房地产：2月房贷仍偏紧，八至九成首套贷款利率为基准或上浮--调查

路透上海2月28日 - 春节过后，中国房贷市场期盼的“年初松、年底紧”的放贷局面并未到来。两家第三方机构近期对各地银行房贷调研的结果显示，近日八至九成的银行首套房贷在基准利率或上浮，鲜见优惠利率；贷款审批时间有所延长。

易居中国 旗下克而瑞研究中心报告指出，在对22个城市的69家银行分支机构进行电话调研，近九成银行首套房贷升至基准甚至上浮5-10%，个别上浮20%，22个城市中的六个城市调整了一直以来相对稳定的二套房贷款利率，广州、惠州较基准利率上浮20%。

克而瑞报告指出，首套房贷款利率优惠的取消，很大程度上削弱了刚性需求的购买力，增加购房成本，抑制其购房需求，银行贷款的收紧同时也会给购房者造成成交量下降、房价看跌的市场预期，延迟其购房决策。

国内线上金融搜索平台--融360近期亦对27个重点城市近500家银行的房贷进行摸底调查，调查结果显示，近八成的银行首套房贷维持基准或上浮5-20%，二套房贷利率为基准利率上浮10-40%。

融360调查结果还指出，进入2014年，房贷依然是卖方市场，由于银行近来放款额度持续趋紧，银行房贷捆绑搭售理财产品、强制存款又“卷土重来”。部分银行在用户申报房贷业务时，要求客户购买该行理财产品或存款等条件才能享受最低优惠或放贷，否则贷款处于等贷中，可能需要一到三个月不等，而且利率较高。