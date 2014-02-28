中国票据市场：票源紧张转贴利率续跌，接近资金利率抑制下行空间

路透上海2月28日 - 中国票据市场本周转贴利率继续回落，尽管已至月末，但持续宽裕的资金面令收票需求依旧旺盛，票源严重供不应求，市场机构大多只收不出。

交易员并指出，尽管票市火热，但因长期资金利率仍居高位，以目前的转贴利率收票获利空间已较为微薄，因此票据利率已现下跌乏力迹象。

“方向很一致，都是收的，报价清一色的买，现在谁要是说出票，大家都去抢了，”上海一银行交易员称。

他并指出，六个月左右的银票转贴最新成交在6.25%-6.30%附近，较上周再降逾10个基点(bp)，而目前六个月同业存款的利率就在6.20%一线，此时收票的盈利空间已相当有限。

他还谈到，人民币汇率快速贬值可能引发热钱流出，人民币流动性面临的变数不可小视，加之货币政策未来走向仍不明朗，市场对长期资金面市场预期仍较为谨慎。

”以前都是收足月(六个月)的票，现在对期限都比较敏感，一般90天的比较多，控制在5月份左右到期，大家对去年钱荒还记忆犹新呢，“他称。

人民币兑美元即期 周五早盘暴跌，创出汇改以来最大日内跌幅，并一度逼近今日的“跌停”价位，此后跌幅有所缩窄。今天中间价微幅走升10个点子。

中国“两会”将近，央行本周出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。虽然本周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.4310/6.3195 6.5520/6.4310 6.8422/6.6840

上周五 6.7645/6.6100 6.9290/6.7430 7.1127/6.9698

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变动 -33.35bp/-29.05bp -37.7bp/-31.2bp -27.05bp/-28.58bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.2571%，上周五为6.7069%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。