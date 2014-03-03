新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.7056%，三年为5.0303%

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透北京3月3日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债，其中一年期中标收益率为4.7056%，三年和五年债中标收益率分别为5.0303%和5.1283%。
业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为1.53、1.97和2.50倍。
今日招标新债，一年期为今年第十期债券增发品种，票面利率为4.76%，三年和五年期分别为今年第七期 和第八期债 的增发品种，票面利率分别为5.27%和5.40%。
三期债的具体发行条款如下：
第13期 第14期 第15期
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招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(今年第十期增发) (今年第七期增发) (今年第八期增发)
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月10日/2月26日 3月10日/2月19日 3月11日/2月19日
发行期 3月4日-3月10日 3月4日-3月10日 3月4日-3月11日
上市日 3月12日 3月14日 3月17日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)