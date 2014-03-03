新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.7056%，三年为5.0303%

路透北京3月3日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债，其中一年期中标收益率为4.7056%，三年和五年债中标收益率分别为5.0303%和5.1283%。

业内人士并透露，三期债的投标倍数分别为1.53、1.97和2.50倍。

今日招标新债，一年期为今年第十期债券增发品种，票面利率为4.76%，三年和五年期分别为今年第七期 和第八期债 的增发品种，票面利率分别为5.27%和5.40%。

三期债的具体发行条款如下：

第13期 第14期 第15期

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招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(今年第十期增发) (今年第七期增发) (今年第八期增发)

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月10日/2月26日 3月10日/2月19日 3月11日/2月19日

发行期 3月4日-3月10日 3月4日-3月10日 3月4日-3月11日

上市日 3月12日 3月14日 3月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%