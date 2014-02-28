全球金市：现货金几近持平，但有望创下7月以来最大单月涨幅

“香港实货市场交投仍十分缓慢，我没有看到新买兴，”香港Wing Fung Precious Metals交易主管Peter Fung称。
“市场人气目前呈中性。阻力位在1,350美元，而下档方面，1,300美元应是支撑位，”Fung表示。
香港金条较伦敦现货溢价从上周所及高点1.70美元降至每盎司1美元，反映出中国需求放缓。
上海金交所纯度99.99%黄金 与现货金 之间的价差走弱，冲击进口。
美国期金 几乎持平于每盎司1,331.40美元。
新加坡实货市场同样交投静淡。
“1,300-1,350美元的交投区间很窄但很顽强。市场缺乏指引，可能带动金价下跌或上涨，”一新加坡的实货交易员表示。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量
涨跌%
现货金 1330.86 -0.20 -0.02 10.45
现货银 21.26 0.02 +0.09 9.53
现货铂金 1444.99 -2.08 -0.14 5.67
现货钯金 741.22 2.82 +0.38 3.96
COMEX期金 1331.40 -0.40 -0.03 10.78 16557
COMEX期银 21.25 -0.06 +0.00 9.71 205
汇率
欧元/美元 1.3715
美元/日圆 101.82
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 许娜/王翔琼；审校 杜明霞/田建华)