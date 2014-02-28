全球金市：现货金几近持平，但有望创下7月以来最大单月涨幅

“香港实货市场交投仍十分缓慢，我没有看到新买兴，”香港Wing Fung Precious Metals交易主管Peter Fung称。

“市场人气目前呈中性。阻力位在1,350美元，而下档方面，1,300美元应是支撑位，”Fung表示。

香港金条较伦敦现货溢价从上周所及高点1.70美元降至每盎司1美元，反映出中国需求放缓。

上海金交所纯度99.99%黄金 与现货金 之间的价差走弱，冲击进口。

美国期金 几乎持平于每盎司1,331.40美元。

新加坡实货市场同样交投静淡。

“1,300-1,350美元的交投区间很窄但很顽强。市场缺乏指引，可能带动金价下跌或上涨，”一新加坡的实货交易员表示。

----------------------0714GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1330.86 -0.20 -0.02 10.45

现货银 21.26 0.02 +0.09 9.53

现货铂金 1444.99 -2.08 -0.14 5.67

现货钯金 741.22 2.82 +0.38 3.96

COMEX期金 1331.40 -0.40 -0.03 10.78 16557

COMEX期银 21.25 -0.06 +0.00 9.71 205

汇率

欧元/美元 1.3715

美元/日圆 101.82

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金