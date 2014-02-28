更新版 1-新债招标：中国国开行两期债结果略低于预期，机构投标心态稍显谨慎

* 国开两期债结果均略低于市场预期

* 资金宽松局面延续，仍对机构需求提供支撑

* 现券二级收益率大跌后，投标机构心态略谨慎 (新增更多评论)

路透上海2月28日 - 中国国家开发银行 周五招标的两期固息债结果略低于市场预期。交易人士表示，虽然短期资金面对新债仍存支撑，投标倍数显示需求尚可，但现券二级收益率经过前期大幅下跌之后，市场交投心态稍显谨慎，两期国开债结果并未大幅超出机构预期。

业内人士稍早透露，国开行下午招标的七年期增发债，加权中标收益率为5.2461%，低于市场预测均值5.29%；同时招标的两年期品种中标利率为4.87%，市场预测均值为4.89%。七年期边际中标收益率为5.2591%，投标倍数为3.88倍；两年期投标倍数为2.65倍。

“需求还好，加上手续费的话，接近二级吧，”华南一券商参与投标的交易员表示。

不过他并认为，从参与投标机构的心态来看，不排除在部分获利盘回吐以及市场对两会后央行是否会收紧流动性担忧的干扰下，交易机构谨慎心态有所显现。

上海一银行交易员认为，上日现券收益率跌幅过甚，当前市场情绪不稳定，后市不确定性难以消除，配置偏保守的机构可能不会去像之前那样积极入场。

进出口银行周五招标的三期固息债结果均低于预期。市场人士表示，现券二级市场买气旺盛，在宏观经济基本面担忧以及资金面持续向好的影响下，机构对利率债需求不减，中标结果低于二级市场。

银行间市场周五主要质押式回购利率 小涨，隔夜品种升幅稍大，因今日借入可跨月；短期市场流动性未现收紧迹象，但长期资金供给有所减少，显示机构对未来资金面可能存在的变数仍心存谨慎。

国开行今日招标的七年期固息债，为其2014年第三期债券 增发品种，票面利率为5.79%，采用多重价格(美国式)招标方式，缴款日为3月3日，起息日为1月14日，上市日为3月7日，分销期为3月3日。