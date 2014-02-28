《全球汇市一周综述》乌克兰局势支撑避险货币，下周聚焦美非农数据

整理 王洋

路透北京2月28日 - 本周乌克兰政局跌宕起伏，推动了市场对传统的避险货币瑞郎和日圆的需求。而另一方面乌克兰本国货币格里夫纳兑美元则触及纪录低点，俄罗斯卢布也大幅下挫，甚至欧元也受到了乌克兰局势的负面影响。

美元指数周中一度因俄乌间紧张局势升至两周高位，不过随后美联储主席叶伦在参议院作证词时暗示，可能将在较预期更长的时间内保持宽松货币政策，受此影响美元回落。

展望下周，欧洲央行、英国央行、加拿大和澳洲央行都将举行货币政策会议，货币政策走向将牵动市场神经。而中国将迎来一年一度的“两会”，习李政府将交出上任一年来的首份答卷。

当然，最受市场关注的是下周五美国2月非农就业数据。在近期疲弱的美国数据之后，其是否会给美国经济增添一抹亮色，将事关美联储的量化宽松退出策略。

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**乌克兰局势支撑避险货币，美元先扬后抑**

本周乌克兰紧张局势牵动着全球汇市的神经。早些时候乌克兰议会宣布罢免亚努科维奇的总统职位，并任命新议长图尔奇诺夫(Oleksandr Turchynov)担任临时总统,全面接管国家。周四议会同意该国应由联合政府领导，并提议前经济部长Arseny Yatseniuk出任总理。

态度强硬的俄罗斯总统普京已下令在乌克兰附近的15万俄国军队准备军事演习，这促使美国警告俄国，这将是军事干预的重大错误。据最新消息，一群身着军服的武装份子周五已经拿下克里米亚Sevastopol的主要地区机场控制权。

危急局势已促使乌克兰央行放弃有管理的汇率政策，改为采取浮动汇率。这导致该国货币格里纳夫大幅下跌，兑美元一度触及纪录低点，并引发新兴市场货币卖压。有分析师认为，乌克兰紧张局势可能会令欧元处于守势。不过可以肯定的是，尽管地缘政治风险加剧，但市场上的恐慌情绪并未蔓延。

美元指数周三曾一度升至两周高位80.524，因俄罗斯和乌克兰的地缘政治紧张局势持续，投资人寻求在美元避险。

不过随后美联储主席叶伦在参议院金融委员会的证词暗示，可能将在较预期更长的时间内保持宽松货币政策。她在国会的证词未明确评价恶劣天气对近期疲弱经济数据的影响，不过重申了对美国就业市场状况的担忧。

交易商表示，如果美联储将近期经济数据疲弱归因于经济在更大范围内放缓，而非寒冷天气所致，联储可能推迟缩减月度购债规模，并在更长的时间内保持低利率。长时间执行宽松货币政策的预期将重创美元，因相对较低的利率将抑制资金流入美国。

**人民币弱势不改**

自上周以来走出一波六连跌走势的人民币即期汇率，在本周中段一度显露出企稳迹象，似乎显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道在放缓。然而周五早盘人民币的表现让市场再度大跌眼镜。人民币兑美元即期周五早盘暴跌，创出汇改以来最大日内跌幅，并一度逼近今日的“跌停”价位，此后跌幅有所缩窄。

交易员表示，大行购汇对美元持续构成支撑，随着美元价格节节上扬，被击穿的市场空头盘也贡献了美元买需。

周五早盘所创低点6.1808元，对应的日内跌幅创汇改以来最大的524个点子，较前日收盘价最大跌幅高达0.86%，距今天的波幅下限6.1826元仅18个点子。此前即期曾于2008年12月1日单日暴挫499个点子。

交易人士认为，短期内美元空头不敢轻举妄动，而美元多头则因目前价位已经拉升，也缺乏空间，整体上市场会更加谨慎。