亚洲橡胶：TOCOM期胶收高3.1%，上海期胶坚挺提供支撑

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
“随着上海的指标合约从5月转到9月，市场一直在出售5月合约，并买入9月合约。”券商Okato Shoji的调研总经理Kaname Gokon称。
“对市场的影响应该是中性，但是受近期整体多头市场影响，TOCOM的8月合约得到支撑，并与上海期约一起跳涨。”
上海期货交易所9月橡胶合约 上涨155元人民币，收报每吨14,980元。
新加坡商品交易所近月3月橡胶合约 最新报每公斤183.70美分，上涨0.1美分。(完)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。