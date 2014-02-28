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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 15:56 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高3.1%，上海期胶坚挺提供支撑

“随着上海的指标合约从5月转到9月，市场一直在出售5月合约，并买入9月合约。”券商Okato Shoji的调研总经理Kaname Gokon称。

“对市场的影响应该是中性，但是受近期整体多头市场影响，TOCOM的8月合约得到支撑，并与上海期约一起跳涨。”

上海期货交易所9月橡胶合约 上涨155元人民币，收报每吨14,980元。

新加坡商品交易所近月3月橡胶合约 最新报每公斤183.70美分，上涨0.1美分。(完)
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