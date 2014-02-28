香港新股：保利文化以招股价区间上限定价，筹资近26亿港元--IFR

路透香港2月28日 - 据汤森路透旗下IFR周五的报导称，中国最大的艺术拍卖行--保利文化集团股份有限公司 香港首次公开发售（IPO）以招股价区间上限定价，筹资25.7亿港元。

保利文化此前以每股28.20-33.00港元招股，初步拟发售7,778.1万股H股，相当于扩大后股本33%的股份。

稍早香港经济日报引述消息人士称，保利文化面向散户部分的公开招股分，冻结资金约1,554亿港元，超额认购600倍，超越中国最大不良债权投资者--信达 成为2010年11月以来冻结资金最多新股。

其股份将于3月6日在联交所挂牌上市。中信证券 与中信里昂负责是次IPO安排。

保利文化主要从事艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务﹐于2012年度收入16.5亿元人民币，净利2.42亿元，分别按年下跌6%及30%。期内艺术品经营与拍卖、演出与剧院管理以及影院投资管理三大业务的经营溢利率分别为59.2%、5.8%及14%。

中国的艺术品拍卖成交总额于2003年开始大幅增长，自2010年起，中国已成为世界高雅艺术品最大的拍卖市场，而北京及香港为两个主导中心。2012年的中国的艺术品拍卖年成交额达576亿元。

保利文化预期，中国艺术品拍卖成交额于2014年将保持上升势头，主要受惠于中国富裕人士数目快速增加、机构资本大量涌入以及中国艺术品存量丰富等因素驱动。（完）

(记者 雷美珍/Elzio Barreto；审校 黄凯)