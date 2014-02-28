更新版 1-德国经济：1月零售销售创七年来最大涨幅，消费者支出今年料支撑经济

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透柏林2月28日 - 德国1月零售销售创下七年来最大涨幅，巩固了消费者支出今年将支撑该国经济成长的预期。
德国联邦统计局周五公布，实质和名义零售销售均较前月增长2.5%，而圣诞购物季期间实质零售销售下降2.1%。
1月增幅创2007年2月以来最大，优于预估的增长1.0%。
零售销售数据经常波动，倾向于被大幅修正。分析师也曾表示，零售销售不是衡量消费的良好指标，因德国民众似乎把更多钱花在了其他地方，而不是落入传统零售商的口袋。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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