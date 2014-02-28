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市场报道 | 2014年 2月 28日 星期五 16:20 BJT

更新版 1-德国经济：1月零售销售创七年来最大涨幅，消费者支出今年料支撑经济

路透柏林2月28日 - 德国1月零售销售创下七年来最大涨幅，巩固了消费者支出今年将支撑该国经济成长的预期。

德国联邦统计局周五公布，实质和名义零售销售均较前月增长2.5%，而圣诞购物季期间实质零售销售下降2.1%。

1月增幅创2007年2月以来最大，优于预估的增长1.0%。

零售销售数据经常波动，倾向于被大幅修正。分析师也曾表示，零售销售不是衡量消费的良好指标，因德国民众似乎把更多钱花在了其他地方，而不是落入传统零售商的口袋。
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