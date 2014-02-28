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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 16:11 BJT

中国债市：交易商协会拟略放宽省级以下城投类企业发债条件--消息

路透北京2月28日 - 两位知情人士周五向路透表示，中国银行间市场交易商协会拟略放宽省级以下城投类企业发债条件。业内人士将此理解为利好，称有助于地方债务的接续及债务问题的解决。

知情人士称，除前期本级债务率指标外，协会拟新增负债率指标。发行主体只需满足债务率不超过100%或负债率不超过60%的条件之一，即可在报送其他偿债风险防范材料后，可能获得发行债务融资工具的许可。

“政策上略有调整，体现在注册等细则上，规定可能要稍晚才能下发，”北京一银行人士称。

交易商协会要求，各省级以下城投企业以2013年6月底之后的债务第二次审计数据为准。对以政府鼓励的保障房、棚户区等为标的的债务，协会将在流程等方面给予支持。

协会并指出，债务融资工具募集资金不得作为资本金使用，但也在论证永续债募集资金是否可例外的可能。

路透尚未能联系到交易商协会证实此消息。

审计署去年年中审计了36个地方政府本级债务，其中16个地区债务率超过100%，凸显部分地区地方政府债务过高的隐忧，以及一些地方政府盲目举债的情况。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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