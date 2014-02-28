中国债市：交易商协会拟略放宽省级以下城投类企业发债条件--消息

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京2月28日 - 两位知情人士周五向路透表示，中国银行间市场交易商协会拟略放宽省级以下城投类企业发债条件。业内人士将此理解为利好，称有助于地方债务的接续及债务问题的解决。
知情人士称，除前期本级债务率指标外，协会拟新增负债率指标。发行主体只需满足债务率不超过100%或负债率不超过60%的条件之一，即可在报送其他偿债风险防范材料后，可能获得发行债务融资工具的许可。
“政策上略有调整，体现在注册等细则上，规定可能要稍晚才能下发，”北京一银行人士称。
交易商协会要求，各省级以下城投企业以2013年6月底之后的债务第二次审计数据为准。对以政府鼓励的保障房、棚户区等为标的的债务，协会将在流程等方面给予支持。
协会并指出，债务融资工具募集资金不得作为资本金使用，但也在论证永续债募集资金是否可例外的可能。
路透尚未能联系到交易商协会证实此消息。
审计署去年年中审计了36个地方政府本级债务，其中16个地区债务率超过100%，凸显部分地区地方政府债务过高的隐忧，以及一些地方政府盲目举债的情况。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。