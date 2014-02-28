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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 16:28 BJT

中国期货：原油期货基本框架已确立，将继续深化上市准备--证监会

路透北京2月28日 - 中国证监会发言人周五表示，“中国版”原油期货市场已确立“国际平台、净价交易、保税交割”的基本框架，下一步证监会将组织上海期货交易所继续深化原油期货上市的具体准备工作。

尽管监管层仍未透露备受瞩目的原油期货上市时间，但此番表态表明，自去年底上海国际能源交易中心成立以来，原油期货上市的准备工作一直在多个层面推进。

证监会发言人张晓军在例行记者会上表示，证监会一直在积极推进原油期货市场建设的各项准备。一是不断加强与各相关部委的协调，促进相关配套政策的出台；二是不断完善原油期货合约规则和市场建设的具体方案；三是优化技术系统。

“作为中国拟推出的第一个国际化期货品种，原油期货将采取一系列制度安排，吸引更为广泛的国际投资者参与。”他说。

作为中国版原油期货的交易平台，上海国际能源交易中心于去年11月在上海自贸区正式挂牌，而据交易所人士透露讯息显示，中国版原油期货以人民币计价的方向逐步明确。

此外，张晓军在发布会上称，目前晚籼稻期货品种已获国务院批准并将适时挂牌上市，同时将继续有序推进玉米淀粉、果葡糖浆等期货品种及农产品期权、农产品指数等新型避险工具的上市研发工作。(完) (发稿 张晓翀; 撰写 丁琦; 审校 张喜良)
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