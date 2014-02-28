东欧汇率：乌克兰格里夫纳汇率自纪录低点反弹

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透基辅2月28日 - 根据路透数据，乌克兰货币格里夫纳兑美元汇率从周四触及的纪录低点回升至10.50。
在乌克兰发生政治巨变导致前总统亚努科维奇下台后，投资者担心该国是否有能力偿还主权债务，也怀疑俄罗斯能否为其提供150亿美元援助资金。
格里夫纳兑美元周四最低跌至11.0。(完)
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(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。