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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 16:36 BJT

东欧汇率：乌克兰格里夫纳汇率自纪录低点反弹

路透基辅2月28日 - 根据路透数据，乌克兰货币格里夫纳兑美元汇率从周四触及的纪录低点回升至10.50。

在乌克兰发生政治巨变导致前总统亚努科维奇下台后，投资者担心该国是否有能力偿还主权债务，也怀疑俄罗斯能否为其提供150亿美元援助资金。

格里夫纳兑美元周四最低跌至11.0。(完)

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(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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