基金产业：新兴债券和股票基金过去一周资金流出近50亿美元--EPFR

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透伦敦2月28日 - 基金追踪公司EPFR Global公布的数据显示，新兴债券和股票基金在过去一周遭遇近50亿美元的资金外流，导致今年迄今亏损逾370亿美元。
EPFR周四晚间向客户公布的数据称，截至2月26日当周，新兴股票基金流出30.5亿美元，高于之前一周流出的15.6亿美元。
股票基金今年迄今亏损达到264亿美元，而EPFR追踪的基金2013年全年为亏损150亿美元。
18周录得亏损，导致这段期间资金外流累计超过410亿美元。
过去一周全球部分地区的动荡升级，尤其是乌克兰。该国亲西方的反对派驱逐政府领袖下台，引发邻国俄罗斯的诘问。
巴克莱的分析师称，中国人民币走势波动也带来不安情绪。人民币兑美元 周五创有史以来最大单日跌幅，因中国人民银行持续引导汇价走贬。
“有关中国的负面人气可能仍是影响资金流动的阻力，尤其是带动散户资金流出。近期人民币贬值或许也促成了这种负面情绪，”巴克莱表示。
新兴债券基金资金外流18亿美元，今年迄今累计亏损110亿美元。去年资金外流规模为140亿美元。(完) (编译 王翔琼；审校 高琦)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
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