基金产业：新兴债券和股票基金过去一周资金流出近50亿美元--EPFR

路透伦敦2月28日 - 基金追踪公司EPFR Global公布的数据显示，新兴债券和股票基金在过去一周遭遇近50亿美元的资金外流，导致今年迄今亏损逾370亿美元。

EPFR周四晚间向客户公布的数据称，截至2月26日当周，新兴股票基金流出30.5亿美元，高于之前一周流出的15.6亿美元。

股票基金今年迄今亏损达到264亿美元，而EPFR追踪的基金2013年全年为亏损150亿美元。

18周录得亏损，导致这段期间资金外流累计超过410亿美元。

过去一周全球部分地区的动荡升级，尤其是乌克兰。该国亲西方的反对派驱逐政府领袖下台，引发邻国俄罗斯的诘问。

巴克莱的分析师称，中国人民币走势波动也带来不安情绪。人民币兑美元 周五创有史以来最大单日跌幅，因中国人民银行持续引导汇价走贬。

“有关中国的负面人气可能仍是影响资金流动的阻力，尤其是带动散户资金流出。近期人民币贬值或许也促成了这种负面情绪，”巴克莱表示。