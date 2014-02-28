日本金融：日本政府退休金投资基金去年第四季资产规模创纪录

**GPIF投资策略转变**

在上一个季度内，GPIF持有的日本公债数量下跌并接近配比底限52%，日本股票持仓量则接近最高上限18%。

截至12月份，GPIF持有的国内债券比例为53.4%，日本股票持有比例为16.66%，海外债券持有比重是10.26%，海外股票为14.68%，短期资产的持有比例是5%。

今年初以来，日本股市已经从最近的高点回落，但GPIF可能面临在股票价格开始反弹时重新调整资产、令其与资产组合目标保持一致的压力。

去年6月时，GPIF对投资策略作出了最为重大的改变，当时其调整了各资产配比目标，日本股票的核心配比权重为12%，上下浮动空间可达6个百分点。

日本公债的核心配比比例定为60%，海外股票则在12%，海外债券为11%。GPIF

一政府任命的顾问小组在11月发布的报告中建议GPIF对管理和投资策略进行彻底改革后，该投资机构也承受着调整以日本公债为主的资产组合的压力。

举例来说，GPIF从2012年开始投资于新兴市场股票。

GPIF在周五稍早也曾表示，同加拿大的安大略省城镇雇员退休系统(Ontario Municipal Employees Retirement System)和日本政策投资银行共同投资于基础设施建设。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 高琦)