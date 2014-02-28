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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 16:55 BJT

离岸人民币：1月底香港人民币存款余额为8,934亿元，环比增约4%

路透香港2月28日 - 香港金管局周五公布数据显示，香港银行机构截止2014年1月底的人民币存款 为8,933.59亿元，较前一月增长3.82%，持续创纪新高步调。

至1月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款4,922.61为亿元，较前一个月4,696.3亿元增加约4.8%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为145家，较上月减少1家。（完）

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(记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)
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