离岸人民币：1月底香港人民币存款余额为8,934亿元，环比增约4%

路透香港2月28日 - 香港金管局周五公布数据显示，香港银行机构截止2014年1月底的人民币存款 为8,933.59亿元，较前一月增长3.82%，持续创纪新高步调。

至1月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款4,922.61为亿元，较前一个月4,696.3亿元增加约4.8%。