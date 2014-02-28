离岸人民币：1月底香港人民币存款余额为8,934亿元，环比增约4%

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透香港2月28日 - 香港金管局周五公布数据显示，香港银行机构截止2014年1月底的人民币存款 为8,933.59亿元，较前一月增长3.82%，持续创纪新高步调。
至1月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款4,922.61为亿元，较前一个月4,696.3亿元增加约4.8%。
金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为145家，较上月减少1家。（完）
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(记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。