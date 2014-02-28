新兴汇市：人民币暴跌令亚洲新兴货币走软，但印尼卢比延续涨势

路透新加坡2月28日 - 多数亚洲新兴市场货币周五下跌，因人民币暴跌给本地区投下长长的阴影。而印尼卢比延续涨势，因该国央行预期经常账赤字将缩减。

人民币兑美元 在2月的跌势料为20年来最严重，因中国央行入市加大干预以削弱人民币汇率。下周中国将召开两会。

分析师和交易员猜测中国政府可能在这次会议上提出更多市场改革举措。