新兴汇市：人民币暴跌令亚洲新兴货币走软，但印尼卢比延续涨势

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透新加坡2月28日 - 多数亚洲新兴市场货币周五下跌，因人民币暴跌给本地区投下长长的阴影。而印尼卢比延续涨势，因该国央行预期经常账赤字将缩减。
人民币兑美元 在2月的跌势料为20年来最严重，因中国央行入市加大干预以削弱人民币汇率。下周中国将召开两会。
分析师和交易员猜测中国政府可能在这次会议上提出更多市场改革举措。
汤森路透数据显示，人民币本月已经贬值1.4%，将成为1994年1月人民币贬值以来的最大月度跌幅。
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。