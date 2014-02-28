《中国债市每日综述》获利盘略压制现券表现，下周两会开幕料走势趋稳

* 获利卖压略推升现券收益率

* 午后买需支撑盘面，国债期货也逆转收升

* 下周关注两会期间监管层言论

* 预计现券走势趋于稳定

路透上海2月28日 - 中国银行间市场现券收益率本周经历一波断崖式下跌后，周五略有反弹。因消息面偏淡，部分获利了结盘出笼，午后在买盘支撑下，现券收益率跌幅有所收窄，整体成交相对淡静，国债期货午后亦逆转收升。

交易员指出，本周券价上升过快，预计下周走势将趋稳，期间除了周末将公布的官方制造业PMI(采购经理人指数)经济数据外，中国两会(政协和人大会议)开幕在即，亦需关注监管层对经济形势或政策面的评论。

“国债有点获利回吐，主要昨天(收益率)下的有点猛，但下午又买回来一点。”上海一大型券商交易员称。

北京一券商交易员则指出，“市场需要调整一下，(收益率)不可能一直下，今天是月末，又是周五，所以成交也不太多。”

展望下周走势，该交易员指出，根据央行近期言论，资金面的宽松应暂时为其乐见，现券走势料趋稳，不过两会将要开幕，期间监管层对经济面的展望和政策面的定调，值得关注。

中国政协和人大会议将分别于3月3日（下周一）和3月5日(下周三)拉开帷幕。

相较于本周券价节节攀升，北京一商业银行交易员也认为下周表现应会偏稳定，“利好应该都显现出来了吧，下周即使资金面再好，(现券收益率)也会缓慢下行了，这周下的有点急切。”

本周央行在公开市场进行了1,600亿元人民币的正回购，较上周的1,080亿放大，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。此外中国“两会”将近，央行出人意料地表态对流动性释放暖意，市场一片欢欣鼓舞。

下周公开市场还将有1,080亿元的正回购到期，“下周资金问题不大，正回购有这么多到期，央行就算（将正回购操作)加量到2,000亿元，也未必有太大影响。”前述上海交易员称。

剩余期限约6.64年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.28%，上日尾盘为4.25%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报93.238元，较上日结算价涨0.048元，或0.05%。

**短期资金宽裕，未来变数犹存**

银行间市场主要质押式回购利率 小涨，隔夜品种升幅稍大，因今日借入可跨月；短期市场流动性未现收紧迹象，但长期资金供给有所减少，显示机构对未来资金面可能存在的变数仍心存谨慎。

交易员指出，人民币汇率今日再度大跌，其对人民币流动性的走向仍是近期的重要影响因素，且不确定性会进一步增加，如果汇率持续贬值，引发热钱外逃，原本对资金面的正面影响反将成为负面因素。

“隔夜(资金)今天跨月，可以占三天，隔夜和七天有不少减点出的，资金还是宽松，”华东一银行交易员称。

她并谈到，相比短期品种，长期资金的供给更显谨慎一些，这也反映机构对于二季度后资金面的走向仍心里没底。

上海一银行交易员谈到，人民币汇价今日出现加速下滑，汇率双向波动恐加剧，这是否会导致升值预期趋势性逆转，也给人民币流动性增添了更多变数。

人民币兑美元即期 今日一度暴跌，盘中最低6.1808逼近今日的“跌停”价位，此后跌幅有所缩窄，最终收报6.1450元，上日收盘价为6.1284元。

他并表示，央行近期对当前流动性的表态语气温和，加上公开市场正回购力度也不及市场预期，表明在资金面临较大不确定之时，货币政策也处于一个观察期。

中国央行周三通过官方媒体发出心声，认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。 ]

北京时间16:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8312 1.7505 +8.07

七天 3.5169 3.4380 +7.89

14天 3.7369 3.7531 -1.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7800 6.8500 -507.00

七天 3.5150 3.2650 +25.00

14天 3.2000 3.3850 -18.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.7600 +12.00

七天 3.5300 3.4500 +8.00

14天 3.7600 3.7700 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.8458 1.7500 +9.58

七天 3.5290 3.4300 +9.90

三个月 5.5290 5.5360 -0.70