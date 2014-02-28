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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 17:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月28日

路透伦敦2月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           276,225           +1,875
    锡             8,065             -350
    铅           202,225             -200
    锌           761,725           -4,125
    铝         5,311,300           -6,100
    镍           270,618              -78
    铝合金        54,780             持平
    NASAAC        77,540             -240
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据        库存分布              品种   库存数据        库存分布
 种                                                                
 铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                     
 镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 田建华)
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