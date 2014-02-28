中国证券：QFII额度2月净增9亿美元，RQFII额度增126亿元--外管局

路透上海2月28日 - 中国国家外汇管理局周五公布数据，截至2月28日，已有237家QFII (合格境外机构投资者)合计获批523.18亿美元的投资额度，较上月底净增9亿美元。而人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度2月来亦增加126亿元人民币。

2月以来，合格境内机构投资者(QDII)额度共净增15.5亿美元，其中生命人寿保险股份有限公司增加8亿美元额度。

QFII额度审批情况表显示，2月以来，共有立陶宛银行和台湾中国信托商业银行分别首次获批1亿美元和0.5亿美元；比尔及梅林达.盖茨基金会、高盛国际资产管理公司、三星资产运用株式会社、富达基金（香港）公司和罗素投资爱尔兰公司分别获批增加1亿美元；台湾富邦证券投资信托公司和百达资产管理公司分别获批增加2亿和0.5亿美元。