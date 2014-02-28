中港个股：东方航空向空客购70架A320NEO飞机，基价为63.7亿美元

路透上海2月28日 - 中国三大航空公司之一的东方航空股份有限公司 周五公告称，与空中客车公司 今日签订购机协议，东航将向空中客车购买70架A320NEO飞机，这批飞机基准报价为63.7亿美元，这些飞机将于2018年至2020年分批交付。

公告称，本次交易协议根据一般商业及行业惯例，由东航和空客按公平原则协商确定。空客公司给予东航较大幅度的价格优惠，因此，这些飞机实际价格将明显低于上述基本价格。

东航称，拟通过业务营运、商业银行贷款、及其他融资工具所得资金为本次交易提供资金。因本次交易代价属于分期支付，预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

东航表示，本次购买飞机，主要是为满足中、短程客运市场快速增长的需求。不考虑可能因机龄等原因对机队作出调整，以2013年底运力计算，本次购机将使公司运力增长约12.65%。（完）

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