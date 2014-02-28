香港新股：日本迅销称中国经济波动不影响扩张策略，目标2020年设千家店

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
路透香港2月28日 - 拥有“UNIQLO”（优衣库）品牌的亚太服饰零售商--日本迅销（Fast Retailing） 周五表示，尽管中国经济动能可能放缓，并不会影响该公司在中国的扩张策略，目标在六年后于中国开设1,000家门店。
迅销中国董事总经理潘宁指出，该公司在中国的260家店铺中，逾100家位于一线城市，今年将加大进入二、三线城市的力度，预计在中国每年将开设80-100家门店。
“Uniqlo在中国只在50个城市有门店，我们希望每年能够开设80-100家门店，...希望2020年成为中国最大的零售商，到那时候门店数希望开出1,000家。”潘宁说。
他同时表示，迅销商品的品牌概念是＂life wear”,是深入消费者的生活，虽然中国经济有所波动，但对公司的策略没有影响。
迅销下周三（3月5日）将于香港以预托证券（HDR）方式在联交所主板第二上市，不涉及上市发行或出售股份。股票代码为 。
公司此前公布，1月优衣库同店销售较上年同期成长15%；至2013年11月底的一季度营运利润按年升13%至640亿日圆，其中来自于日本优衣库的利润占比由近80%减少至逾60%。
迅销首席财务官冈崎健指出，优衣库同时计划持续扩大在美国及欧洲的版图，未来五年将以每年20间门店的速度在美国开展。
他表示，随着公司国际市场能见度愈来愈高，预料在日本当地的获利贡献将会下降至20-30%。
至去年11月止，该公司在日本经营856间优衣库门店，在全球各地经营512间海外优衣库门店及1,200间全球品牌门店。
迅销是由日本首富--柳井正家族在1963年创立，前身为一家以男性服饰为主要业务的公司，1991年公司正式改名为＂Fast Retailing"。旗下除了＂优衣库（Uniqlo）”外，还包括标榜更平价的＂GU”,以及总部在美国的“Theory”、“J Broand”等品牌。
迅销是目前全球快速增长的服饰零售商之一，其主要竞争对手包括营运Zara的Inditex S.A. 与Hennes & Mauritz AB (H&M) 。
该公司今日在日本市场收报35,050日圆，今年迄今跌近20%。（完） (记者 李珊珊/郭经伟；审校 张喜良)
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