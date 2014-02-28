中国经济：起跑决定后程，要把抓落实作为推进改革重点--国家主席

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京2月28日 - 备受关注的中国“两会”下周即将开幕。中国广播网周五晚间新闻援引国家主席习近平的讲话称，起跑决定后程，今年工作抓得怎么样对起好步、开好局意义重大，要把抓落实作为推进改革工作的重点。
“全面完成三中全会所确定的改革任务还有七年时间，起跑决定后程，今年工作抓得怎么样对起好步、开好局意义重大，”习近平在中央全面深化改革领导小组第二次会议上称。
他指出，经济体制改革是全面深化改革的重头，对其它领域改革有牵引作用，要抓好已经出台改革措施的落实。
中国广播网报导称，会议审议通过了中央深化改革领导小组2014工作要点，明确了今年改革的任务和要点，而且要把工作要点确定的任务逐项明确职责单位、职责人和时间进度。
作为习李政府上任一年来的首份答卷，“两会”吸引着全球的目光。在多家投行和券商看来，虽然中国2014年宏观经济目标料将持稳不变，但内涵或有差别，改革和转型可能提升政府对经济增速下行的容忍度。
过去一年，本届政府在反腐倡廉和简政放权方面打出了结实的组合拳，而在带有“改革元年”印记的2014年，改革有望向保障民生等领域纵深发展，其中年年两会热议的社会保障，养老金双轨制以及收入分配不公等民生热点话题，更期待实质性突破。 (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
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