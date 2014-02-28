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货币新闻 | 2014年 2月 28日 星期五 18:56 BJT

美国经济：美联储一有可能就应完全停止资产购买行动--费希尔

路透法兰克福2月28日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示：

* 只要经济增长，即便股市下跌也不会从削减刺激措施中退回

* 个别数据或许会挑战信心，但是相信美联储走在正确的道路上

* 只要是有可能，美联储应完全停止资产购买行动

* 对当前缩减购债的速度感到高兴

(完)
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