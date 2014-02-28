中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦2月28日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：在1.3650障碍位寻得支撑后走高。不过，涨势在1.3715遇阻。如果欧元/美元在接近障碍位的水准创下略低的高位，我预计其有可能再度回落到1.3650的支撑位。若明确跌破该支撑位，未来将会跌向1.3560。相对强弱指标正在测试蓝色阻力线；尽管价格上涨，乖离率的移动平均值(MACD)依然释放出负面信号，暗示市场动能依旧偏空。
* 美元/日圆：在200日移动均线遇到强力阻力位后，跌破上升三角形的低端。目前美元/日圆在测试101.75的支撑点，若明确跌破此处，未来将下探100.80的低位。MACD在触发线和零线下方穿过，确认近期偏空动能。一如前次所说，只有突破102.70阻力位，美元/日圆走势才会转为正面。
* 欧元/英镑：走低，目前正在阻力位0.8220下方小幅盘整。我们认为欧元/英镑可能会继续走低，并再度测试0.8167的支撑位。此外，若跌破该水准，未来走势可能更加偏空，并将下探下一个障碍位0.8080。日线图上，欧元/英镑仍在移动均线和较长期下跌趋势线的下方，因此我们认为较长期下跌趋势仍未改变。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3792 1.3708 +0.61 +0.34 1.3745
美元/日圆 101.95 102.11 -0.16 -3.18 105.30
欧元/日圆 140.62 140.01 +0.44 -2.77 144.63
美元/瑞郎 0.8818 0.8882 -0.72 -1.23 0.8928
英镑/美元 1.6708 1.6686 +0.13 +0.92 1.6556
美元/加元 1.1127 1.1118 +0.08 +4.77 1.0620
澳元/美元 0.8959 0.8961 -0.02 +0.52 0.8913
新西兰元/美元 0.8408 0.8363 +0.54 +2.46 0.8206
欧元/瑞郎 1.2163 1.2176 -0.11 -0.88 1.2271
欧元/英镑 0.8251 0.8216 +0.43 -0.55 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8570 8.9323 -0.84 +0.11 8.8474
美元/挪威克朗 6.0126 6.0363 -0.39 -0.89 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
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