马来西亚期市：棕榈油期货收高，关注下周的产业会议

路透吉隆坡2月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，扳回稍早跌幅，交易商押注下周产业会议会作出乐观的全球油籽预期，同时对于乾燥气候抑制产出的忧虑，则让指标棕榈油价格创下2013年10月以来最大单月涨幅。

豆油市场小幅回升，也提供部分支撑。美国5月豆油合约 在亚洲尾盘上涨0.1%，大连商品交易所主力5月豆油合约 跌1.0%。

“美国豆油早盘在较低水准交投，现在则在推高，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。

市场人士在关注棕榈油会议上主要产业人士对价格前景的看法，该会议将于3月3-5日在吉隆坡举行。

“我们预期会议上会作出乐观的前景预测，”该名马来西亚交易员称。

由于担心不佳气候压缩棕榈油供应，本周棕榈油价格维持在接近17个月高点水准，2月累计上涨9.4%。

截至周五收盘，马来西亚5月棕榈油期货 小涨0.8%至每吨2,800马币。棕榈油价格周三跳涨逾3%，触及2,818马币，为2012年9月20日以来最高。

价格在今日稍早曾跌至2,756马币，受疲弱豆油和能源市场拖累。

今日整体成交量为45,148口，远高于均量12,500口。(完)

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