马来西亚期市：棕榈油期货收高，关注下周的产业会议

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透吉隆坡2月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，扳回稍早跌幅，交易商押注下周产业会议会作出乐观的全球油籽预期，同时对于乾燥气候抑制产出的忧虑，则让指标棕榈油价格创下2013年10月以来最大单月涨幅。
豆油市场小幅回升，也提供部分支撑。美国5月豆油合约 在亚洲尾盘上涨0.1%，大连商品交易所主力5月豆油合约 跌1.0%。
“美国豆油早盘在较低水准交投，现在则在推高，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。
市场人士在关注棕榈油会议上主要产业人士对价格前景的看法，该会议将于3月3-5日在吉隆坡举行。
“我们预期会议上会作出乐观的前景预测，”该名马来西亚交易员称。
由于担心不佳气候压缩棕榈油供应，本周棕榈油价格维持在接近17个月高点水准，2月累计上涨9.4%。
截至周五收盘，马来西亚5月棕榈油期货 小涨0.8%至每吨2,800马币。棕榈油价格周三跳涨逾3%，触及2,818马币，为2012年9月20日以来最高。
价格在今日稍早曾跌至2,756马币，受疲弱豆油和能源市场拖累。
今日整体成交量为45,148口，远高于均量12,500口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
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