国际油市：亚洲石脑油跨月价差升至三周高点，因预期供应趋紧

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油4月上半月和5月上半月跨月价差周五来到三周高点每吨9.75美元，受到未来供应将趋紧的预期支撑。
欧洲在2013年每月平均向亚洲供应110万吨石脑油，但由于需要因应美国的需求，对亚洲的输出料减少。
研究机构IIR称，美国炼厂在3月7日止当周将有135.7万桶产能停工。
“汽油市场增强，意味着出口至亚洲的石脑油减少，”新加坡一产业消息人士称。
亚洲汽油裂解价差回升至两日高点每桶8.74美元，上日曾短暂跌至三日低点。
交易商称，亚洲市场不缺汽油，但美国强劲市况协助推高亚洲市场。
新加坡现货市场有三笔交易，其中两笔为汽油交易，一笔为石脑油交易。
摩科瑞出售95-辛烷值汽油船货给Sietco，3月18-22日装运，每桶120.90美元。
嘉能可出售92-辛烷值汽油船货给BP，3月21-25日装运，每桶117.50美元。
伊藤忠向Totsa买进4月上半月石脑油船货，每吨943美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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