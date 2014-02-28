国际油市：亚洲石脑油跨月价差升至三周高点，因预期供应趋紧

路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油4月上半月和5月上半月跨月价差周五来到三周高点每吨9.75美元，受到未来供应将趋紧的预期支撑。

欧洲在2013年每月平均向亚洲供应110万吨石脑油，但由于需要因应美国的需求，对亚洲的输出料减少。