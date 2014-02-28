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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 19:18 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差升至三周高点，因预期供应趋紧

路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油4月上半月和5月上半月跨月价差周五来到三周高点每吨9.75美元，受到未来供应将趋紧的预期支撑。

欧洲在2013年每月平均向亚洲供应110万吨石脑油，但由于需要因应美国的需求，对亚洲的输出料减少。

研究机构IIR称，美国炼厂在3月7日止当周将有135.7万桶产能停工。

“汽油市场增强，意味着出口至亚洲的石脑油减少，”新加坡一产业消息人士称。

亚洲汽油裂解价差回升至两日高点每桶8.74美元，上日曾短暂跌至三日低点。

交易商称，亚洲市场不缺汽油，但美国强劲市况协助推高亚洲市场。

新加坡现货市场有三笔交易，其中两笔为汽油交易，一笔为石脑油交易。

摩科瑞出售95-辛烷值汽油船货给Sietco，3月18-22日装运，每桶120.90美元。

嘉能可出售92-辛烷值汽油船货给BP，3月21-25日装运，每桶117.50美元。

伊藤忠向Totsa买进4月上半月石脑油船货，每吨943美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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